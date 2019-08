'Adrie Koster is de juiste man voor Willem II', Willy en René lovend over trainer

Willem II is na afgelopen weekend koploper in de Eredivisie. De topclubs kwamen niet in actie vanwege komende Europese verplichting en daar kon de ploeg van trainer Adrie Koster van profiteren. Bovendien verspeelden andere concurrenten punten.

"Zaterdag zagen we weer een mooie pot van Willem II, dat met 2-1 won van FC Emmen. Gewoon verdiend", stelt René van de Kerkhof vast. "Willem II voetbalt goed onder Adrie Koster. Hij is de juiste man op de juiste plaats. Hij kan de spelers naar het niveau van het linkerrijtje tillen."

Revelatie

Ook Willy is lovend over de ervaren coach. "Hij heeft het heel aardig op de rit. Hij is in mijn ogen een van de betere trainers in Nederland. Hij maakt zich niet zo druk en is slim."

Mats Köhlert, in de zomer overgenomen van het Duitse HSV, was zaterdag de grote man bij Willem II. Hij nam beide Tilburgse goals voor zijn rekening. "Geweldige doelpunten", vindt Willy van de Kerkhof. "Hij is een aanwinst voor Willem II en kan een openbaring worden, dit seizoen."

'RKC gaat een zwaar jaar tegemoet'

Waar het in Tilburg hosanna is, is RKC sinds dit weekend hekkensluiter in de eredivisie. "Ze mogen er van mij in blijven, maar ze missen te veel kwaliteit", stelt Willy vast. "Dat zag je ook zondag, tijdens de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Het wordt een jaartje genieten in de eredivisie en dan weer terug naar de Keuken Kampioen Divisie. Daar hoort RKC thuis."

Ook René vreest dat RKC het heel moeilijk gaat krijgen. "De spelers werken wel hard", stelt hij vast. "Maar dit zijn ploegen waar ze punten tegen moeten pakken. Dadelijk komen er ploegen uit het linkerrijtje langs, dan gaan ze het echt moeilijk krijgen. RKC gaat een zwaar jaar tegemoet. Maar laten we een beetje positief blijven, misschien degradeert de ploeg niet rechtstreeks. Laten we het hopen."

Vervanger Lozano

PSV kwam dit weekend niet in actie, net zoals Ajax, AZ en Feyenoord. De Eindhovense club wacht donderdag de belangrijke confrontatie met Apollon Limassol, waarvan vorige week thuis met 3-0 werd gewonnen. Als PSV met Apollon afrekent, is deelname aan de groepsfase van de Europa League veiliggesteld.

PSV moet het wel doen zonder sterspeler Hirving Lozano, die is overgestapt naar het Italiaanse Napoli. Voor hem ontving PSV vele tientallen miljoenen. Alireza Jahanbakhsh (Brighton), Ritsu Doan (FC Groningen) en Nicolas Gonzalez (VfB Stuttgart) worden genoemd als spelers op wie PSV een oogje zou hebben.

Maar volgens Willy heeft PSV geen vervanger nodig. "Ik denk dat we een goede selectie hebben." René zou - ondanks de huur van de Griek Kostas Mitroglou - Bas Dost nog graag naar Eindhoven zien komen. "Dat zou een heel welkome versterking zijn. We hebben Donyell Malen, Steven Bergwijn en Mohammed Ihataren, maar mochten er blessures komen dan heb je misschien toch een probleempje."