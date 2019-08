Cihan verwachtte al dat Pegida-voorman geen gesprek wilde, maar hij 'wilde een eerste stap zetten'

Het kwam voor de 16-jarige Cihan die zondag in gesprek wilde gaan met Edwin Wagensveld niet als een verrassing dat de Pegida-voorman hem afwimpelde. “Ik had het wel verwacht, want hij beledigt mij en veel anderen zonder dat hij daar onderbouwde argumenten voor heeft”, zegt Cihan. “Maar ik hoopte een eerste stap zetten.”

Zondag stond een handvol aanhangers van de anti-islambeweging Pegida op het Stadhuisplein te demonstreren. Cihan, die in Nederland geboren is, maar ook Marokkaanse en Turkse roots heeft, probeerde met Wagensveld in gesprek te gaan. De Pegida-voorman had daar alleen geen zin in en zei tegen Cihan dat hij 'alleen aan autochtone Nederlanders iets verplicht is'.

'Negeren heeft geen zin'

Cihan wilde weten waarom Wagensveld demonstreert: "Als je als 40-jarige dit doet, dan wil ik weten waarom. Je kan wel zeggen dat je hem moet negeren, maar dat kan je niet verwachten van 16-jarige kinderen. Dus daarom wil ik in gesprek."

Cihan zegt dat hij niet boos is om de reactie van Wagensveld, maar hij vindt het wel 'jammer dat het zo gelopen is'. Hoewel een eerste gesprek is mislukt, zegt Cihan dat hij het nog wel een keer zou willen proberen. “Als er weer een Pegida-demonstratie wordt gehouden, dan wil ik best nog een keer een poging doen om een gesprek met hem aan te gaan.”

Reacties

Cihan heeft al veel reacties gekregen op zijn poging om met Wagensveld in gesprek te gaan. “Ik heb veel positieve reacties gekregen van mijn omgeving. Mensen zeiden dat het goed was dat ik het heb geprobeerd en ze noemden me een strijder.”

Ook buiten de eigen omgeving van Cihan hebben veel mensen positief gereageerd op zijn actie. Zo noemt historicus Zihni Özdil Cihan een 'grote held' en noemt de nieuwsblog GeenStijl Edwin Wagensveld een 'supersneue racist'.

Demonstreren op Stadhuisplein

Eerst wilde de Pegida-voorman met zijn beweging demonstreren bij de Al-Fourqaan moskee in Eindhoven, maar dat mocht niet vanwege eerdere gewelddadige botsingen met agressieve jongeren.

