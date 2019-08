Bezetting van varkensstal in Boxtel: 67 actievoerders Meat the Victims voor de rechter

Zo'n 125 dierenactivisten drongen op maandag 13 mei rond twaalf uur de stal binnen. Ze maakten daar video’s van de varkens en eisten dat ze de gewonde dieren mee mochten nemen om die te verzorgen. Ongeveer 100 andere activisten verzamelden zich buiten de boerderij en voerden daar actie. Ze riepen leuzen als 'There is no excuse for animal abuse'.

Volgens een actievoerder was deze boerderij willekeurig voor de actie uitgekozen en wilden ze vooral laten zien 'wat er over het algemeen binnen in de stallen gebeurt'. De politie sloot de varkensstal af uit angst dat de varkens vrijgelaten zouden worden. Uiteindelijk duurde de bezetting maar liefst tien uur.

De boeren voelden zich vernederd door de actie. Varkenshouder Willem Berkers (26) uit Vlierden kwam die maandag samen met een hoop collega’s naar de stal om een tegengeluid te laten horen en steun te betuigen aan de boer. Berkers: “Ik was zo verbaasd toen ik van de situatie hoorde. Ik werd er boos van. Ik kan voor dierenactivisten wel enig begrip tonen, maar als je te bang bent om met ons in gesprek te gaan en gaat inbreken in een stal, dan verlies je bij mij alle begrip."

'De biggetjes hebben ze laten verkleumen'

Jeroen en Joan van Sleuwen runnen het varkensbedrijf met drie locaties: in Boxtel, Sint-Oedenrode en Zijtaart. De bezetting liet littekens na op de boerderij in Boxtel, bleek uit een interview een week na de bezetting. Muren van de stal werden beklad en dieren zijn gestrest.

“Tijdens de inbraak heeft een zeug geworpen. Daar zetten wij normaal meteen een warmtelamp bij, maar zij hebben dat niet gedaan. De biggetjes hebben ze laten verkleumen. Sommige biggetjes zijn door zeugen vertrapt tijdens de inval en een dag na de bezetting was het aantal doodgeboren biggetjes hoger, door de stress”, aldus Jeroen.

Jeroen en Joan proberen hun blik weer op de toekomst te richten, zeggen ze. Joan: “Het waren pittige dagen, maar de adrenaline houdt ons op de been. Ik weet dat we hier sterker uit gaan komen.” Hij heeft een duidelijke boodschap voor zijn collega’s. “Ga niet in de put en met knikkende knieën zitten. Die activisten gaan ook weer weg.”

Minister Grapperhaus

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft met boerenorganisaties, politie en het Openbaar Ministerie (OM) afspraken gemaakt over de aanpak van incidenten met dierenrechtenactivisme zoals in Boxtel. Snel na de bezetting in Boxtel bezocht de minister de getroffen boeren. "Ik heb ze gecomplimenteerd over hoe beheerst ze zich hebben opgesteld.”

Dinsdagmiddag is er een zogenaamde regiezitting van de politierechter waarin eventuele onderzoekswensen van advocaten ingediend kunnen worden. De getroffen varkensboer zal niet aanwezig zijn en verwacht wordt dat ook de actievoerders niet zullen verschijnen. Zij worden vertegenwoordigd door vier advocaten. De inhoudelijke behandeling is op 6 november.