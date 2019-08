Maanden werk in één dag weg: winnende wagen Brabantsedag wordt genadeloos gesloopt [VIDEO]

"Sommige jaren wil je je wagen zo snel mogelijk in elkaar rossen, omdat hij zo lelijk is. Dit jaar is het heel zonde", vervolgt Johan. Voor het eerst in 25 jaar wist zijn team de felbegeerde prijs te pakken. Zijn stem is nog schor van het bier. "Het was zo gaaf! We hebben dit zo verdiend na al die jaren. Ik voel overal in mijn lijf nog tintelingen, het is niet te bevatten!"

"Dit gaan we nooit meer meemaken in ons leven! Het was niet normaal!", vertelt bouwer Sjack van de Kruis. Zijn shirt is doordrenkt met zweet. "We willen de wagen eigenlijk inlijsten, maar dat gaat natuurlijk niet. Dus we moeten hem wel afbreken. Heel erg zonde!"

En dat afbreken ging er hard aan toe.

Gesloopt

Vrijwel alles van de wagen wordt gesloopt. Alleen een paar kleine wagentjes worden nog even gespaard. "We hopen die nog te verkopen aan een festival", vervolgt Sjack. "Ook gaan er een paar naar een school, waar ze een project hebben over vervoer." De rest ligt eind van de middag dan toch echt in de container.

Het team maakte veel indruk met hun thema ‘Storm van ramptoerisme’. Het ontwerp blikte terug op 10 augustus 1925. Die dag trok er een tornado over het Brabantse platteland. Veel ramptoeristen gingen die dag naar het getroffen gebied.

Nog even nagenieten?

Omroep Brabant zond de Brabantsedag zondag live uit op televisie. Hier kun je een samenvatting van het jaarlijkse spektakel te bekijken.