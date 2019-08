'Straf Johan van Laarhoven blijft hetzelfde: nu snel afspraken over uitlevering, hoopt advocaat'

Thaise rechters hebben dinsdag uitspraak gedaan in de cassatiezaak van de Tilburgse coffeeshopbaas Johan van Laarhoven. Zijn straf van tientallen jaren cel voor het witwassen van drugsgeld wordt gehandhaafd. Dit heeft de advocaat van de Tilburger laten weten aan RTL Nieuws. De uitspraak betekent volgens de advocaat dat het proces in Thailand nu helemaal is afgerond. De hoop van de advocaat is nu dat Van Laarhoven snel naar Nederland kan komen om zijn straf uit te zitten.

Via het Twitteraccount Justice for Johan is dinsdag meteen gereageerd op de uitspraak. Familie en vrienden van Van Laarhoven laten via het account weten te hopen dat de ministeries van Justitie van Nederland en Thailand nu vaart achter de procedures zetten. Ze doelen daarmee op afspraken over de uitlevering van Van Laarhoven en zijn vrouw Tukta. Zij zit ook vast in een Thaise cel.

Vrijdag nog sprak minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in Bangkok met de Thaise regering over de zaak Van Laarhoven. Hij gaf aan te hopen de Thaise autoriteiten zover te krijgen dat Van Laarhoven zijn straf in Nederland mag uitzitten.De minister noemde het gesprek na afloop 'bemoedigend'.

Op YouTube zijn beelden verschenen van Johan van Laarhoven die aankomt bij de de rechtbank voor de uitspraak. De Tilburger loopt met een wandelstok. Ook zijn vrouw is op de beelden te zien.

Van Laarhoven bedankte minister Grapperhaus vrijdag vanuit zijn Thaise cel voor zijn hulp.