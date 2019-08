Ruzie had niks te maken met ongeluk dat voor ravage zorgde bij Helftheuvelpassage in Den Bosch

Uit onderzoek is volgens de politie nu gebleken dat de bijrijder van de auto, een man 39 uit Den Bosch, weliswaar kort voor de aanrijding bij een ruzie om geld betrokken was. Maar die ruzie heeft volgens de politie niks met het ongeluk te maken. De bestuurder van de auto was volgens een woordvoerder niet bij de ruzie betrokken. Hij noemt het 'een toevallige samenloop van omstandigheden'.

Waardoor de bestuurder van de auto, een man van 30 uit Den Bosch, de macht over het stuur verloor, wordt nog onderzocht.

Niet onder invloed van drank of drugs

De automobilist is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Hij liep lichte verwondingen op. Hij was volgens de politie niet onder invloed van drank of drugs. Hij is niet aangehouden, dit werd maandag wel door de politie gemeld.

De bijrijder raakte bij het ongeluk niet gewond. Hij werd in eerste instantie aangehouden voor de ruzie. Maar hij werd snel weer vrijgelaten omdat er volgens de politie ‘onvoldoende grond was hem daarvoor vast te houden’.