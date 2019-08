Glijbaan in Hemelrijk vier meter ingekort na meerdere ongelukken: 'Snelheid is nu lager'

De startsectie is losgekoppeld van de glijbaan, omdat er een deel tussenuit werd gehaald. (Foto: Birgit Verhoeven)

Een stuk van de bovenkant van de glijbaan is er tussenuit gehaald. (Foto: Birgit Verhoeven)

De grote glijbaan van BillyBird Park Hemelrijk is dinsdag ingekort nadat in korte tijd verschillende ongelukken gebeurden. Als de glijbaan goedgekeurd wordt, gaat die donderdagochtend weer open.

Het park besloot de glijbaan te sluiten omdat een filmpje opdook waarin te zien is dat een kind werd gelanceerd. Dit was echter niet de eerste keer. De glijbaan ging eerder dicht omdat aan het begin van de zomer een 8-jarig meisje zo hard van de glijbaan viel, dat ze zeven hechtingen naast haar oog kreeg. Een vrouw werd met haar kleindochter daarnaast ook van de glijbaan gelanceerd.

Op dit filmpje is te zien dat het kind wordt gelanceerd:

Ingekort

Nu de glijbaan voor de tweede keer gesloten moest worden, besloot het park in samenspraak met glijbanenbouwer IJslander dat de glijbaan ingekort moest worden. Dinsdag gingen ze hiermee aan de slag. "Om te voorkomen dat er nog een keer iemand zo snel van de glijbaan af glijdt, hebben we een deel van de bovenkant van de glijbaan afgehaald", zegt Paul Derks van de parkontwikkeling.

Derks legt uit dat de startsectie, het deel aan de top 'waar je begint met glijden', eerst van de glijbaan werd gehaald. "Toen hebben we een stuk van vier meter uit de glijbaan gehaald." Daarna is de startsectie weer op de glijbaan geplaatst:

"Doordat een deel van de bovenkant van de glijbaan er nu tussenuit is gehaald, start je als het ware niet meer vanaf de top, maar een paar meter daaronder. Zo is de glijbaan korter en is de eindsnelheid ook lager", aldus Derks.

Donderdag weer open

Bezoekers hadden eerder positief gereageerd gereageerd op de beslissing dat de glijbaan aangepast werd. Nu de glijbaan is ingekort, moet deze gekeurd worden door het keurmerkinstituut. Als de glijbaan goedgekeurd wordt, gaat die donderdagochtend weer open.