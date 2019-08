'Weg nu open om Johan van Laarhoven en zijn vrouw terug te halen', zegt zijn advocaat

Door een uitspraak in Thailand is de straf voor Johan van Laarhoven en zijn vrouw nu definitief. Volgens zijn advocaat Sydney Smeets is dit een belangrijk moment want hierdoor ontstaat volgens hem de mogelijkheid om de voormalige Tilburgse coffeeshopbaas en zijn Thaise vrouw terug naar Nederland te halen.

Thaise rechters hebben dinsdag uitspraak gedaan in de cassatiezaak van Van Laarhoven. Door deze uitspraak is de straf voor Van Laarhoven van tientallen jaren cel voor het witwassen van drugsgeld definitief. “Wij willen dit al heel erg lang. De weg is nu open en ik hoop dat de Nederlandse en Thaise ministeries eruit komen. En dat Johan samen met zijn vrouw Tukta naar Nederland kunnen komen”, vertelt Smeets.

Omdat de straf nu vaststaat kunnen de ministeries in Nederland en Thailand kijken of Van Laarhoven en zijn vrouw de straf in Nederland kunnen uitzitten. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft vrijdag in Bangkok gesproken met de Thaise regering over Van Laarhoven. Samen met de Thaise autoriteiten gaat hij een oplossing zoeken om de Tilburger terug naar Nederland te halen.

De uitspraak in deze zaak heeft lang op zich laten wachten. “Het was prettiger geweest als de uitspraak er een jaar geleden al was. Er was lang veel onzekerheid. We weten ook niet waarom de uitspraak zo lang geduurd heeft.” De advocaat heeft altijd hoop in deze zaak gehad.

Moeizaam contact

Smeets heeft nog geen contact gehad met Van Laarhoven en dit gaat ook erg moeizaam. Het enige contact met Van Laarhoven gaat via zijn Thaise advocaat. “Het gaat slecht met Johan. Zijn gezondheid lijdt onder zijn gevangenschap.”

Hoe het nu verder gaat in deze zaak laat Smeets aan het ministerie in Nederland. “We hebben vertrouwen in het ministerie.”

Op YouTube zijn beelden verschenen van Johan van Laarhoven die aankomt bij de de rechtbank voor de uitspraak. De Tilburger loopt met een wandelstok. Ook zijn vrouw is op de beelden te zien.