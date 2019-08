'Geschrokken en teleurgesteld' na gewapende overval, Opsporing Verzocht levert 8 tips op

De schrik zit er goed in bij koeriersbedrijf Reviva in Den Bosch. Het bedrijf werd zaterdagavond door gewapende mannen overvallen. De zaak zat dinsdagavond in Opsporing Verzocht en dat leverde acht tips op. "Die onderzoeken we nu", laat een woordvoerder van de politie weten.

Drie of vier gewapende overvallers drongen zaterdagavond rond halfelf het bedrijf aan De Tweeling binnen. "Als je dan een telefoontje hierover krijgt, schrik je en ben je teleurgesteld", vertelt Anne Kees van Es, directeur leveringen van Reviva.

Hij vertelt dat het voor zijn collega's erg heftig is geweest. "We zijn met de medewerkers in gesprek, want dit was geen prettige situatie." Verder wil hij niet veel zeggen over de overval. Ook over de buit, meerdere mobiele telefoons, wil hij niets kwijt.

Politie zoekt auto

Direct na de overval op het koeriersbedrijf, dat onder meer reisdocumenten, zoals paspoorten, rijbewijzen en ID-kaarten bij mensen thuisbezorgt, werd het bedrijventerrein afgesloten. Toch wisten de overvallers te ontsnappen in een zwarte Audi RS3, die mogelijk gestolen was. De politie toonde dinsdag bewakingsbeelden waarop de auto te zien is.