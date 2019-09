Bureau Brabant lost recordaantal zaken op, mede dankzij social media

Nog nooit zijn in het opsporingsprogramma Bureau Brabant zoveel zaken opgelost als afgelopen seizoen. In 42% van de zaken werden na de hulp van het publiek een of meerdere verdachten aangehouden. Dat is meer dan vorig seizoen (39%) en ook meer dan bij het landelijke Opsporing Verzocht (40%). Volgens het OM is het succes deels te danken aan social media.

In de 38 uitzendingen van Bureau Brabant werden dit seizoen 153 zaken behandeld. 64 daarvan werden opgelost dankzij de tips die binnenkwamen van het publiek. In totaal werden er 98 verdachten aangehouden.

Slachtoffer verhaal laten doen

Van het soort zaken dat meerdere keren in de uitzendingen voorbij kwam, kregen vooral mishandelingszaken een positief vervolg. Van de 9 zaken werden er 6 opgelost. Ook winkeldiefstallen en pogingen tot moord / doodslag kunnen op veel respons rekenen.

Volgens Janine Kramer, vanuit het Openbaar Ministerie betrokken bij Bureau Brabant, bremgt vooral verontwaardiging het publiek in actie. rondom een zaak: "Zeker als er beelden zijn. Als je het ziet is het toch altijd heftiger dan als je het alleen maar leest." Ook een slachtoffer zijn of haar verhaal laten doen kan goed werken, zo leert de ervaring.

Publieke verontwaardiging

Kramer merkt ook dat, naast de tv uitzending, steeds meer materiaal van Bureau Brabant via social media wordt gedeeld. Dat gebeurt op de accounts van de betrokken partijen zoals de politie, maar ook andere media en het publiek kunnen een zaak zo extra onder de aandacht brengen.

"We investeren steeds meer in het online publiceren van allerlei zaken, die berichten worden heel goed bekeken", vertelt Kramer. Daarbij valt op dat bepaalde zaken beter gedeeld worden dan andere: "Kwetsbare slachtoffers doen het altijd goed. Waar de publieke verontwaardiging zit, daarvan weet je op voorhand al dat het goed gedeeld gaat worden."

Gekke loopjes

Toch blijft het lastig om te voorspellen welke zaken ook echt opgelost gaan worden nadat ze op tv of online aandacht hebben gekregen. Kramer: "Het helpt natuurlijk als je goede beelden hebt, en de mensen die te zien geen gezichtsbedekking dragen. Maar soms hebben we hele goede beelden en krijgen we geen tips, het is een beetje ongrijpbaar. Soms zijn de beelden niet zo goed maar herkennen mensen een gek loopje of de bouw van een verdachte."

Beelden van een misdrijf zijn dus geen absolute vereiste voor succes. Zo kan een reconstructie, dus zonder beelden van een beveiligingscamera, zomaar zorgen voor de gouden tip die een zaak uiteindelijk oplost, aldus Kramer.

Het nieuwe seizoen van Bureau Brabant is vanaf maandag 2 september wekelijks te zien, om 18:00 uur op Omroep Brabant.