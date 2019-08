Rocco bouwde 75 oorlogstaferelen in het klein na, voor iedere gemeente één [FOTO'S]

Vol trots onthulde Rocco donderdagmiddag een van zijn creaties op vliegbasis Gilze-Rijen. “Je ziet de vliegbasis tijdens een bombardement van de Geallieerden. De Duitsers vluchten naar de schuilkelder. Hier hebben we vijftig uur aan gewerkt.”

Dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat onze provincie is bevrijd van de Duitse bezetter. Om dat te herdenken heeft Rocco voor elke Brabantse gemeente een lokale gebeurtenis in het klein nagebouwd.

Stoffig

"Geschiedenis heeft vaak een stoffig imago", weet de Eindhovense ontwerper. "Vaak moet je bij een oorlogsverhaal een tekst lezen of een filmpje kijken. Pas daarna kun je met elkaar in gesprek." Bij een maquette is dat volgens hem heel anders. "Daar kun je omheen lopen, met elkaar over praten en je kunt volop fantaseren. Het maakt de geschiedenis heel tastbaar."

Alle 61 gemeenten in onze provincie krijgen de komende weken hun eigen miniatuur bezorgd. Enkele grote gemeentes krijgen er meerdere, om op het symbolische getal 75 uit te komen. Gemeenten gaan die dan zelf op verschillende plekken tentoonstellen. Het project is onderdeel van het programma Brabant Remembers.

Helemaal wit

Elk ontwerp is vrijwel geheel wit. Alleen de hoofdpersonen hebben een kleur gekregen. “Zo kun je focussen op wat echt belangrijk is”, verklaart Rocco. “De nachtelijke scènes zijn allemaal geheel zwart.”

Alle maquettes van de ontwerper komen samen tijdens een grote tentoonstelling. Deze is eind oktober te zien tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.

De onthulde maquette in Gilze-Rijen. (foto: Omroep Brabant)

De haven van Drimmelen. (foto: project 'Stillleven')

Feest in Den Bosch.(foto: project 'Stillleven')

Bombardement van Eindhoven. (foto: project 'Stillleven')