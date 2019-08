Drie mannen opgepakt na mishandeling Eindhoven: daders sloegen man met stuk hout en een helm

EINDHOVEN -

Drie mannen die donderdagochtend een bewoner van de Ockeghemstraat in Eindhoven zouden hebben mishandeld zijn later op de dag aangehouden. Dat meldt de politie. De politie was uren naar het drietal op zoek. Eerder werd gemeld dat het om een steekpartij ging, maar de man is volgens de politie geslagen met een helm en een stuk hout.