Welk biertje wordt in jouw gemeente het meest getapt? Bekijk het hier

Dommelsch is bezig aan een bescheiden opmars in de Brabantse horeca. Bavaria en Heineken zijn allebei in 15 Brabantse gemeenten het meest getapte bier. Dat blijkt uit cijfers van Datlinq. Het horecabureau onderzocht meer dan 8500 Nederlandse café's, restaurants en hotels.

In de Nederlandse horeca is Heineken nog altijd het biermerk dat het best vertegenwoordigd is. In Brabant en Limburg is Heineken veel minder dominant dan in de rest van het land. Bovendien zijn wij de provincie met de meeste diversiteit in horecabiertjes. Vergeleken met vorig jaar vallen er nog een aantal zaken op, zo is Budels niet langer de grootste in Budel...

In onze provincie delen Bavaria en Heineken de eerste plek als het gaat om welk bier dominant aanwezig is in de horeca, voor beiden is dit in 15 gemeenten het geval. Vorig jaar had Bavaria nog een voorsprong op Heineken (16 tegenover 12 gemeenten), maar de Amsterdamse brouwer is aan een bescheiden opmars bezig.

Dommelsch groeit

Dommelsch is de grootste stijger in Brabant. Het aantal gemeenten waar dat bier het meest geschonken wordt, steeg van 5 naar 9. Onder andere in Budel is het bier nu dominant. Dat is opvallend, want vorig jaar was het lokaal gebrouwen Budels Bier nog de grootste in Cranendonck, de gemeente waar Budel bij hoort.

Volgens Wilco Heiwegen van Dommelsch is het succes onder andere te danken aan de restyling die het merk een jaar geleden onderging. "We merken dat de horeca Dommelsch nog steeds een sympathiek merk vindt", aldus Heiwegen. De vraag naar Dommelsch vanuit de horeca neemt toe, en dat is deels ook te danken aan de gunstige prijs / kwaliteit verhouding.

LEES OOK: Brabant tapt vooral Bavaria, maar in Budel drinken ze... [KAARTJE]

Nieuw in Brabant: Brand

Opvallend is ook de entree van het Limburgse merk Brand. Vorig jaar was dit alleen het populairste bier in enkele Limburgse gemeenten, dit jaar is het in de gemeente Heeze-Leende ook de grootste.

Zijn er ook nog dalers? Het Belgische Jupiler is nog altijd in trek in het westen van onze provincie, maar levert ten opzichte van vorig jaar wel wat in: van 12 naar 10 gemeenten.

Bekijk op het kaartje welk bier in welke gemeente het meest getapt wordt.