Zwarte Kaat stal een kind en werd onthoofd, maar de beuk op haar graf kan Boom van het Jaar worden

De 'Heksenboom van Zwarte Kaat' in Bladel maakt kans om Boom van het Jaar te worden. Volgens een oude legende ligt Zwarte Kaat begraven onder de mysterieuze boom op Landgoed Ten Vorsel. Zwarte Kaat was, zoals de naam al doet vermoeden, niet bepaald een charmante vrouw. Volgens de overlevering was ze de leidster van een smokkelaarsbende.

De bende deed allerlei dingen die niet door de beugel konden, zoals reizigers overvallen en kerken plunderen. Op een dag stal Zwarte Kaat het kind van de landheer van Landgoed Ten Vorsel. Jaren later werd ze hiervoor opgepakt en onthoofd, zo gaat het verhaal.

Ze mocht niet begraven worden op een begraafplaats, dus hebben ze haar een plekje gegeven op de hei. Er mocht ook geen kruis op haar graf geplant worden. In plaats daarvan plantten ze een heester en een beukenboompje, dat is uitgegroeid tot de Heksenboom van Zwarte Kaat.

'Goede kanshebber'

De mysterieuze beuk is de Brabantse genomineerde voor de verkiezing van SBNL Natuurfonds. Volgens Maaike Brasz van SBNL Natuurfonds is de boom door zijn legende ‘een hele goede kanshebber’.

Maaike legt uit dat de bomen worden genomineerd om de bijzondere verhalen. Uit de 148 aangemelde bomen met de bijbehorende verhalen zijn twaalf bomen (één per provincie) genomineerd.

‘Boom spreekt tot de verbeelding’

Rob Raijmakers van Landgoed Ten Vorsel en Jan Rots van Bosgroep Zuid-Nederland zeggen dat de boom zo bijzonder is omdat hij heel erg ‘tot de verbeelding spreekt’.

“Je kunt aan de grillige vorm van de wortels en takken zien dat de boom niet op een normale manier gegroeid is. De wortels steken boven de grond uit, alsof ze er niet hebben kunnen groeien”, zegt Rob. “Zo lijkt het echt op een heksenboom. Hij staat ook in the middle of nowhere. Als het schemert en mensen lopen er langs, schrikken ze zich soms dood.”

Jan Rots zegt dat een boom vaak bijzonder is door de soort of de plek waar die staat, ‘maar in dit geval is het de boom zelf die het bijzonder maakt’. “De soort, een beuk, is niet bijzonder. Ook al is het verhaal van Zwarte Kaat uit de dikke duim gezogen, toch valt het mensen op dat de boom een markante vorm heeft. En dat maakt het bijzonder”, zegt Rots. “Terecht dat de boom genomineerd is.”

Stemmen

Tot 16 oktober kan er gestemd worden op de bomen. De boom met de meeste stemmen wordt uitgeroepen tot De Boom van het Jaar 2019. De winnaar wordt eind oktober/begin november feestelijk gehuldigd en is gelijk de Nederlandse inzending voor de European Tree of the Year 2020. In totaal doen daar vijftien landen aan mee. Klik hier om te stemmen.

Vorig jaar won de iconische eik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout de prijs voor de Boom van het Jaar 2018. De ‘Troeteleik’ staat op de nominatie om in 2020 gekapt te worden, vanwege de verbreding van de snelweg. Boomdeskundigen proberen er alles aan te doen om de kap te voorkomen.

