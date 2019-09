Pracht en praal van natuur in Oisterwijk vastgelegd in film: 'Iedereen in het dorp moet dit zien'

Vrijwilligers laten in natuurfilm de schoonheid van Oisterwijkse vennen zien. (Beeld: Oisterwijk in beeld)

Bezoekers lyrisch over Oisterwijkse natuurfilm 'Parel in 't groen'

Als ze ergens in Brabant prachtige natuur hebben, dan is het wel in Oisterwijk. De vennen, de bossen, de Kampina. Schitterende gebieden om met de trapkarren van Piet Plezier doorheen te fietsen. Een groep enthousiaste filmers vond het hoog tijd die natuur eens goed in beeld te brengen. Het resultaat: een heuse natuurfilm: Parel in 't Groen.

Zaterdagavond ging de film in première in het Oisterwijkse natuurtheater. In de open lucht, met het ruisen van de bomen op de achtergrond. In een uur tijd komt de lokale natuur voorbij in prachtige shots die vanuit de lucht met een drone zijn gemaakt. Ze worden afgewisseld met nachtbeelden, beelden gemaakt met een onbemande camera in het bos en detailopnames van slakken, mieren, spinnen en vogels.

De film is gemaakt door 'Oisterwijk in beeld', een groep enthousiaste vrijwilligers. Joost van den Berg was de drijvende kracht. Hij kwam op het idee toen hij één van de fotografen van de club bezig zag. "Rob Rokven staat 's ochtends om halfzes op, wacht tot zonsopkomst en maakt prachtige foto's voor onze Facebookpagina. Op een gegeven moment zei ik: goh Rob, kun je niet eens filmen? Op je camera zit ook een knopje voor video", lacht Joost.

Relaxed

Na verloop van tijd had de club zo veel beeldmateriaal, dat het idee ontstond voor een natuurfilm. Eén van de cameravrouwen die meewerkte, is Els Oomis. "Heel relaxed om te doen", vindt ze. "Vooral in de vroege ochtend is het een rustgevende schoonheid. Zeker als de zon net opkomt, er is wat nevel. Al ben je moe, dan zit je zo vol energie."

Bijzonder is dat de muziek voor de film speciaal is gecomponeerd door Ron van Riel uit Haaren. "Ik kreeg het te zien en dacht: dit is toch wel heel mooi om aan mee te werken." Daarnaast liet hij bestaande muziek inzingen door Anna Verhoeven, ook uit Haaren. "Veel mensen wonen hier, maar die hebben geen idee van wat hier eigenlijk voor mooie natuur is, vooral jongere mensen. Maar ik hou zelf heel erg van natuur. Dus ik was echt, écht verbaasd van de beelden die ze hebben geschoten in deze omgeving."

Het publiek is na afloop razend enthousiast. "Ik vond 'm geweldig!", roept Mariët van der Laar uit. "Ik herontdekte plekjes waar ik allemaal wel eens ben geweest. En zó ontzettend gaaf gefilmd. Overweldigend mooi."

Jeugd

Ook Jurgen Bogers vond het prachtig. "Ik ben aangenaam verrast. Ik heb mijn hele jeugd hier rennend doorgebracht. Ik ken de plaatjes uit de film, ik ken de dieren. En het kwam allemaal aan bod. Ik vond het een geweldig eerbetoon aan wat Oisterwijk landschappelijk is. Dit is bijna verplichte kost voor mensen die in Oisterwijk wonen."

Op zaterdag 19 oktober draait de film nog een keer. Dan in de Tiliander in Oisterwijk.