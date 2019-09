Forse vertragingen op Eindhoven Airport door problemen Franse luchtverkeersleiding

Reizigers op Eindhoven Airport hebben zondag te maken met vertragingen door problemen in het systeem van de Franse luchtverkeersleiding. Alle vluchten die tot nu zijn vertrokken vanaf de luchthaven in Eindhoven, liepen hierdoor vertraging op. Dit variërend van enkele minuten tot zelfs tweeënhalf uur. Ook vluchten die nog gepland staan te vertrekken, lopen vertraging op. Dit is is te zien op de website van het vliegveld.

Vliegtuigen die gepland stonden iets voor twee uur te vertrekken, staan voorlopig tot halfvier aan de grond. Ook aankomende vluchten lopen zondag vertraging op.

De laatste weken had de luchthaven vaker te maken met vertragingen. Tot drie keer toe was een storing in het systeem van de bagage-afhandeling de oorzaak. Daar is nu dus geen sprake van.

LEES OOK: Tientallen mensen missen vlucht vanwege chaos en vertraging op Eindhoven Airport

Geen sprake van chaos

De problemen van zondag leiden volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport niet tot chaotische toestanden op de luchthaven. Zijn advies aan reizigers is de website van de luchthaven goed in de gaten te houden. Voor meer specifieke informatie kunnen reizigers volgens hem het beste contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.

De problemen bij de Franse verkeersleiding waren volgens de woordvoerder van Eindhoven Airport in de loop van de ochtend opgelost. Maar vliegverkeer blijft daar in Europa dan nog langere tijd last van houden. Tot wanneer reizigers rekening moeten houden met vertragingen, kon hij niet zeggen.