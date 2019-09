'We zijn helemaal losgegaan', buurtschap Tiggelaar geniet na van winnen corso Zundert

"We hebben ontzettend genoten met zijn allen, met de hele buurt", vertelt Braspenning. "Lekker gefeest... we zijn helemaal losgegaan."

'Andere entourage'

De Viking-praalwagens van buurtschap Tiggelaar kregen van de vakjury 634 punten. Toen werd bekendgemaakt dat Tiggelaar had gewonnen, renden bouwers en buurtgenoten massaal het Oranjeplein - waar de jubel plaatsvond - op.

Volgens Braspenning was het 'even wennen' dat de jubel op een andere locatie plaatsvond dan voorafgaande jaren. "Een andere entourage. Heel veel mensen die erbij konden zijn, sponsoren... Het was allemaal nieuw. Een heel mooie ervaring om dit op een andere plek mee te maken."

Tranen

Verschillende mensen vielen na het jury-oordeel elkaar huilend in de armen. Ook Braspenning had tranen in zijn ogen. "Als je weet hoe iedereen hier zijn ziel en zaligheid in steekt, dan komen de emoties. Daar kan ik van genieten."

Er was zondag ook succes voor buurtschap Klein-Zundertse Heikant. Dat veroverde de publieksprijs én de pluim. Buurtschap 't Stuk, dat vorig jaar als eerste eindigde, werd tweede in de strijd om de publieksprijs. 't Stuk bouwde voor deze editie geen wagen, maar koos voor 'een corsocreatie' die bestond uit 96 soldaten van het Chinese terracottaleger.