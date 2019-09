Tilburg University wil met 2,5 miljoen honger de wereld uit helpen

De Tilburg University en het ministerie van Buitenlandse Zaken gaan samen 2,5 miljoen euro investeren om de honger in Afrika te bestrijden. Vanuit het zogeheten Zero Hunger Lab op deze universiteit willen ze drie jaar lang Afrikanen in staat stellen zichzelf te voeden.

Koen Becking, voorzitter van het College van Bestuur van de Tilburgse universiteit, heeft dit maandagmiddag bekend gemaakt tijdens de opening van het Academisch Jaar. Het initiatief sluit aan bij eerdere bijdragen van Tilburgse onderzoekers aan het redden van miljoenen levens in Afrika en Azië. Dit deden ze door gebruik te maken van een nieuw systeem om gegevens in verband met elkaar te brengen. Bijvoorbeeld bij de samenstelling van voedselhulp en de mogelijkheden van lokale en regionale landbouw en logistiek.



Samenwerking bevorderen

Het Zero Hunger Lab is opgericht om op basis van allerlei data honger in 2030 wereldwijd uit te bannen. De instelling wil dit doen door de samenwerking te bevorderen tussen universiteiten, overheid, organisaties, bedrijven en lokale gemeenschappen. Koen Becking is ambassadeur van het project.

Hij sprak zich tijdens zijn speech ook uit voor bevordering van samenwerking tussen diverse disciplines. Dit is tegen de wens van minister Ingrid van Engelshoven. De bewindsvrouw wil dat het beschikbare onderwijsbudget verdeeld wordt ten gunste van de studierichtingen bèta en techniek.

Kunstmatige intelligentie toverwoord

Becking brak ook een lans voor kunstmatige intelligentie. Hiermee moeten machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen alsof het mensen zijn.



Kunstmatige intelligentie is ook het toverwoord op de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) waar deze maandag het Academisch Jaar eveneens van start is gegaan. In juli werd al bekend dat er met ingang van dit collegejaar een eigen instituut van de grond komt. Hierin wordt honderd miljoen euro gestoken. De TU/e wil zijn onderwijs en onderzoek ten aanzien van kunstmatige intelligentie onder de aandacht brengen van studenten, onderzoekers, het bedrijfsleven en (inter)nationale geldschieters. Officieel heet dit onderdeel Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute, afgekort tot EAISI.





Huldiging robotkampioenen

In Eindhoven was niet alleen ruimte voor serieuze zaken. De aanwezigen hadden bij het begin van het programma al een vermoeden. Immers, niet alleen hoogleraren en studenten waren het auditorium binnen gekomen.

In hun kielzog volgden twee wereldkampioenen: TechUnited, het robotvoetbalteam, en de Eindhovense zorgrobot. Zij pakten de titel eerder dit jaar in de Australische stad Sydney. Hun begeleiders werden gehuldigd. Ze droegen daarna ook bij aan de feestvreugde door ballen in het publiek te schieten.