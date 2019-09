Drietal probeert politiewagens tijdens kilometerslange achtervolging van de weg te rijden

De politie heeft dinsdag na een achtervolging van tientallen kilometers, die begon in Eindhoven, twee mannen en een vrouw aangehouden. Ze zaten in een auto, die vanuit Eindhoven over de snelwegen A2 en A67 naar Duitsland scheurde.

Over de grens namen Duitse agenten de achtervolging over. De zilvergrijze BMW werd tegen twaalf uur 's middags bij een busstation in de Duitse plaats Kempen staande gehouden, waarna de drie inzittenden met wat moeite konden worden opgepakt. Ze probeerden vergeefs weg te rennen.



Poging tot doodslag

Ze worden verdacht van poging tot doodslag, omdat ze geprobeerd hebben politiewagens van de weg te rijden. De politie Oost-Brabant laat weten dat ze probeert het drietal zo snel mogelijk in Nederland te krijgen.



De bestuurder van de wagen, die een Duits kenteken heeft, negeerde dinsdagmorgen een stopteken op de Geldropseweg in Eindhoven. Tijdens de vlucht probeerde hij politieauto's van de weg te rijden. Er wordt onderzocht waarom de bestuurder er vandoor ging. Ook wil de politie weten wie getuige zijn geweest van dit volgens haar levensgevaarlijke rijgedrag'. Mogelijk hebben mensen er ook last van gehad. Zover bekend is één politiewagen in de buurt van knooppunt Leenderheide beschadigd.