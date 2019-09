Veroorzaker dodelijk ongeluk had niet moeten vertrouwen op Tesla, maar op weg moeten letten

Een man uit Uden is te lang onoplettend geweest en hij is daarom schuldig aan een dodelijk verkeersongeluk, in januari in Reek. Dat de automatische piloot van de Tesla waarin hij zat, hem mogelijk in de steek heeft gelaten, doet niets af aan de verantwoordelijkheid van de bestuurder voor zijn rijgedrag.

Dit stelt de rechtbank in Den Bosch. Daarom is de automobilist een taakstraf opgelegd van 180 uur. Ook moet hij voor een jaar zijn rijbewijs inleveren, waarvan de helft voorwaardelijk.



Het slachtoffer van het ongeval overleed ter plaatse. De botsing gebeurde op de Provincialeweg Zuid in Reek. De officier van justitie had 240 uur werkstraf geëist en vond ook dat de veroorzaker zeker een half jaar niet achter het stuur mag zitten.



Verantwoordelijkheid en berouw

Ondanks zijn 'secondenlange onoplettende en aanmerkelijk onvoorzichtige’ rijgedrag, toonde de rechter ook enige genade. De man rijdt al vele jaren vele kilometers voor zijn werk en hij heeft een blanco strafblad. Ook weegt de rechtbank mee dat de Udenaar direct na het fatale ongeluk verantwoordelijkheid nam, het boetekleed aantrok en oprecht berouw toonde.



Aandacht niet honderd procent

Volgens zijn advocaat dacht zijn cliënt op die 30e januari dat hij zowel de cruise control als de autopilot had ingeschakeld. Bij die laatste functie stuurt een wagen zelf, al moet de bestuurder bij hogere snelheden wel de handen aan het stuur houden. Omdat de Udenaar dacht dat de autopilot aanstond, was zijn aandacht niet voor de volle honderd procent op het verkeer gericht. Hierdoor kon het gebeuren dat hij met zijn wagen op de verkeerde weghelft terechtkwam. Met de frontale en fatale botsing tot gevolg.

LEES OOK: Stond de autopilot van de Tesla aan of uit bij dodelijk ongeluk in Reek?