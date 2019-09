'Over my dead body': burgemeester laat Pegida nooit meer demonstreren bij moskeeën in Eindhoven

Anti-islambeweging Pegida mag voortaan in Eindhoven alleen nog op het Stadhuisplein demonstreren en niet meer bij moskeeën. Dat zei burgemeester Jorritsma dinsdag tijdens een raadsvergadering over het hoofdpijndossier dat de stad al maandenlang bezighoudt.

Jorritsma kreeg tijdens de vergadering complimenten van de gehele gemeenteraad over hoe hij is omgegaan met het demonstratierecht en de veiligheid van de inwoners. De burgemeester voelt echter niets voor het voorstel van het CDA, dat het debat had aangevraagd, om het Stadhuisplein aan te wijzen als vaste demonstratieplek in de stad. “Als een soort Malieveld van Eindhoven”, stelde CDA-raadslid Van Dooren voor.

Jorritsma herhaalde meermaals dat hij elke demonstratieaanvraag apart zal beoordelen. “Het moet situationeel zijn. Een demonstratie van de bonden bij DAF moet gewoon bij de DAF-poort kunnen”, zo gaf hij als voorbeeld.

Dead body

Jorritsma gaf wél aan dat de toekomstige demonstraties van Pegida sowieso op het Stadhuisplein worden gehouden, waar de situatie het best beheersbaar is in het kader van eventuele problemen met verkeer, gezondheid of wanordelijkheden.

De anti-islambeweging krijgt geen toestemming om te demonstreren bij moskeeën in de stad. “Over my dead body dat Pegida bij de Al-Fourqaan of elke andere moskee gaat demonstreren”, zei hij.

Sinterklaasintocht

Volgens Jorritsma heeft Pegida aangeven op 16 november weer te willen demonstreren in Eindhoven. Dat is de dag van de Sinterklaasintocht in de Lichtstad. Die intocht ligt gevoelig nadat de editie van 2018 uit de hand liep toen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet uit elkaar gehaald moesten worden door de politie.

Jorritsma wilde dinsdag niets kwijt over hoe hij Pegida en Kick Out Zwarte Piet op 16 november uit elkaar gaat houden.

