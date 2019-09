We zijn bevrijd, of toch niet? Geallieerden glipten eventjes de grens over

Op deze dag in september waren er sterke geruchten dat de bevrijders, die toen ook wel Tommies werden genoemd, nu echt op weg naar Nederland waren.

En dat klopt ook. Een voetpatrouille van de grenadier guards trekt ongezien de grens over onder Valkenswaard. Ze zijn de eerste Britten op Nederlandse bodem. Die middag gebeurt er nog wat spectaculairders in hetzelfde gebied.

Verkenners van het second household cavalry regiment met snelle pantserwagens zetten voet op Nederlandse bodem. Ze rijden de doorgaande weg af (Luikerweg) richting Valkenswaard. Onder leiding van luitenant Rupert Buchanan-Jardine (1923-2010) willen ze met eigen ogen zien of de kleine brug over de rivier De Dommel nog intact is. Daar moet een weekje later de enorme legermacht over. Ze passeren Duitsers, verstoppen zich, scheuren verder, kletsen wat met de buurtbewoners, poseren zelfs nog voor wat foto van meneer pastoor en zijn dan weer snel weg. Onderweg worden ze nog beschoten maar ze overleven de gewaagde 'inkijkoperatie'.

Oorlogsmisdaad

Veel mensen denken dat dit de bevrijding is en ze reageren uitbundig. Duitse troepen krijgen lucht van het geallieerde bliksembezoek. Ze pakken wat inwoners van Borkel op en executeren ze. Zeker vier mensen raken gewond door de Duitse kogels. Er vallen twee doden: Christ Tegenbosch (69) en Johan Maas (54).

LEES OOK: Bevrijding Valkenswaard in documentaire mijn gestolen jeugd

De 'Tommies' waren al heel dichtbij en de bevrijding ook. Toch duurde het nog zeker twee maanden voordat het grootste deel van Brabant bevrijd was.

Duitse generaal in Brabant

Aan de andere kant van de grens met België worden intussen zware gevechten geleverd. Vooral in en rond Geel is het raak, zeker 65 mensen vinden er de dood. Rond halftwaalf wordt op die dag de kampfgruppe Chill opgericht. Een geïmproviseerde Duitse eenheid die nog grote problemen zal veroorzaken in Brabant. De eenheid van de Duitse generaal Kurt Chill werd een blok aan het been van de geallieerden zou nog veel slachtoffers gaan maken en grote verwoestingen aanrichten.

LEES OOK: Hoe een Duitse generaal er in Brabant voor zorgde dat de Tweede Wereldoorlog werd verlengd

Verkeerde aanvliegroute

Vanuit het spoorwegemplacement in Roosendaal kan je alle kanten uit: Rotterdam, Antwerpen en de Zeeuwse kust. Door die strategische ligging werd het station in de oorlog vaak onder vuur genomen door de geallieerden. Doelwit waren Duitse munitietreinen. Dat ging ook weleens mis. Op 31 mei 1944 kwamen door een verkeerde aanvliegroute de bommen niet in het spoorgebied, maar in het centrum van Roosendaal terecht. 76 Roosendalers kwamen bij het bombardement om.





LEES OOK: themapagina Brabant Bevrijd 1944-2019

Krantenknipsel1 11-09

De kranten van 1944

Tijdens de oorlog verschenen ook kranten. Jan de Wit uit Rosmalen verzamelden ze en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.