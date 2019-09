Duizenden Duitse soldaten staken Westerschelde over met alles wat kon varen

De geallieerde luchtmacht heeft de Duitsers in de smiezen. De varende Duitsers worden vanuit de lucht aangevallen. Zeker 28 boten worden tot zinken gebracht. Maar het merendeel van de vijandelijke troepen ontkomt. Wat de geallieerden zich na een tijdje realiseren: de Duitse troepen uit Zeeland verplaatsen zich via de weg bij Woensdrecht vrij ongestoord naar Noord-Brabant. Ze reorganiseren zich en mengen zich in de strijd. Het gaat om een leger van zo'n 85.000 man.

Zuidoost-Brabant

Montgomery geeft opdracht om de Westerschelde naar Antwerpen te openen, maar dat heeft amper gevolgen. De geallieerden vinden de Franse havens aan de kanaalkust, zoals Le Havre en Boulogne ook een goed alternatief. De komende dagen spelen er andere prioriteiten en raakt Antwerpen op de achtergrond. De aandacht verplaatst zich naar het oosten van Brabant. Ten zuiden van de grens bereiden de troepen zich voor op Market Garden.

In Zuid-Limburg trekken de eerste geallieerde troepen Nederland binnen, dat gebeurt bij het dorpje Mesch (bij Eijsden) waar Amerikanen de eerste delen van ons land bevrijden, op hun weg naar Hitler-Duitsland.

In Brabant bereiden de verzetsgroepen zich intussen voor op de bevrijding. Maar velen hebben geen wapens. In Eindhoven besluit een verzetsgroep, de Partisanen Actie, een stel Duitsers te demoraliseren en te vragen om hun wapens in te leveren. Het incident loopt op 12 september 1944 op de Boschdijk compleet uit de hand als de Duitse geheime dienst er lucht van krijgt en de verzetsmensen Frans en Henk doodschiet.

