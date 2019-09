Klopt de prijs in jouw supermarkt niet? Laat het ons weten!

Uit een steekproef van Omroep Brabant blijkt namelijk dat de prijs die bij filialen van Albert Heijn op het schap staat, in veel gevallen anders is dan de prijs die je bij de kassa betaalt. In zeven van de elf door Omroep Brabant bezochte filialen klopten de prijzen niet. In de meeste gevallen betaal je meer dan de prijs die op het schap staat.

Foto opsturen

Wij zijn benieuwd of dit probleem ook bij andere supermarkten speelt. Dus: ga je vandaag boodschappen doen? Let dan eens extra op de prijs. Klopt de prijs op het schap niet met wat je uiteindelijk betaalt? Stuur dan een foto van het bonnetje én de prijs op het schap naar Omroep Brabant via Whatsapp 06-82658806 of via e-mail internet@omroepbrabant.nl.

