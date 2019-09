Minister verbiedt veevervoer boven de 35 graden, 'Regels worden niet nageleefd'

Minister Carola Schouten van Landbouw gaat het transport van dieren bij 35 graden of warmer wettelijk verbieden. Aanleiding voor het besluit is dat de vrijwillige afspraken in het nationaal plan voor veetransport bij extreem warme temperaturen niet door iedereen worden nageleefd.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Deze zomer was er opnieuw sprake van extreem heet weer, waarbij de temperatuur opliep tot boven de 40 graden. In Gilze Rijen werd het hitterecord eind juli verbroken toen het kwik opliep tot 40,7 graden.

De meeste veehouders, vervoerders en slachthuizen hebben volgens Schouten in deze hete periode wel extra maatregelen genomen om dieren tegen de warmte te beschermen, zoals het koelen van stallen met water, het plaatsen van extra ventilatoren of nevelkoelinstallaties, extra drinkwater en weiden op koelere uren van de dag.

Toch transporten boven 35 graden

Maar soms ging het ook mis. Zo zijn er enkele transporten geweest waarbij er, zowel in binnen- als buitenland, werd gereden boven de afgesproken temperatuur van 35 graden.

Tijdens controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij slachthuizen bleek in twee gevallen dertig tot veertig procent van het pluimvee dat werd vervoerd de rit niet te hebben overleefd. In een aantal kratten was negentig procent van de aangevoerde kuikens dood.

Ook vielen er op verschillende varkens- en pluimveehouderijen ventilatiesystemen uit waardoor dieren in combinatie met de extreme hitte overleden. In Maarheeze viel de stroom uit op een varkensfokkerij waardoor 2100 varkens om het leven kwamen.

Het verbod om bij 35 graden of meer dieren te transporteren, geldt voor Nederlands grondgebied. De NVWA kan ook ingrijpen bij buitentemperaturen onder de 35 graden als het dierenwelzijn in gevaar is door hittestress.

Oververhitte varkens gefilmd

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights filmde in juli, toen de temperatuur boven de 35 graden steeg, varkens in een vrachtwagen bij slachterij Vion in Boxtel. Op de beelden is te zien dat de dieren oppervlakkig ademhalen, hun bekken opensperren en schuim rond de lippen hebben.

