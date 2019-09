PSV'er Donyell Malen in mooi rijtje met scorende debutanten in Oranje

Johan Cruijff, Piet Keizer, Klaas-Jan Huntelaar, Ryan Babel, Georginio Wijnaldum en Jeremain Lens. Onder anderen deze spelers luisterden hun debuut in het Nederlands elftal op met een doelpunt. Ruben Schaken was in 2012 de laatste; PSV’er Donyell Malen voegde zich vrijdagavond bij dit rijtje. Als invaller scoorde hij, in Hamburg, tegen Duitsland.

Het was een enorm belangrijk doelpunt, want door de treffer van de uitstekend presterende aanvaller kwam Oranje op 2-3. Hij tikte de bal technisch perfect op aangeven van Wijnaldum over de lijn. In blessuretijd maakte de speler van Liverpool er zelf 2-4 van, waardoor de kansen voor het team van bondscoach Ronald Koeman om zich voor de eindronden van het Europees kampioenschap te plaatsen, gestegen zijn.



'Heel blij en dankbaar'

Malen werd na een klein uur, tegelijk met ex-PSV’er Davy Pröpper, ingebracht voor Martin de Roon en PSV’er Denzel Dumfries. De 20-jarige aanvaller was na afloop nog wat overdonderd door zijn knappe invalbeurt. Dat zijn naam aan een illustere groep van scorende debutanten kan worden toegevoegd, vervulde hem met trots. Zo trots dat hij in de kleedkamer een speech hield. “Ik kan dit allemaal nog niet bevatten. Ik ben heel blij en ben mijn ploeggenoten dankbaar.”



Met dank aan ouders

“Ik keek na het doelpunt meteen naar de tribune waar mijn vader, moeder en vriendin zaten", zei hij. "Ik zag ze juichen. Ze waren net zo blij als ik. Mijn vader en moeder hebben zo veel voor me gedaan. Dankzij hen ben ik profvoetballer geworden. Dit is wel emotioneel voor mij. Ik ben zo blij en gelukkig."



Malen verliet de jeugdopleiding van Ajax vier jaar geleden voor die van de Londense topclub Arsenal. In 2017 keerde hij terug in Nederland, bij PSV. Daar is hij dit seizoen de eerste centrumspits, na het vertrek van Luuk de Jong. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem vorige week voor het eerst bij Oranje. "In Zeist moest ik een liedje zingen", vertelde Malen. "Ik heb voor Drake gekozen. Het nummer: Under Control. Dat ging wel goed."



'Haasje zweet een beetje'

Al ruim een eeuw is het traditie dat een speler die voor het eerst het oranje shirt mag aantrekken, van de KNVB een haasje krijgt. Vroeger kwam het wel eens voor dat internationals er lang op moesten wachten; Malen kreeg zijn beloning vrijdagavond al. Kennelijk moest de knuffel ook nog bijkomen van de spannende wedstrijd en de emoties die de altijd beladen ‘burenruzie’ losmaakte. “Hij zweet een beetje”, aldus Malen, terwijl hij zijn haasje koesterde.



'Telefoon roodgloeiend'

Malen is aan een prima seizoen bezig. In tien duels voor PSV en het Nederlands heeft hij al viermaal gescoord en vier keer de beslissende voorzet geleverd. Het is niet voor niets dat de Eindhovense club hem onlangs heeft laten bijtekenen. Ook bij anderen is hij populair. De in het Noord-Hollandse Wieringen geboren Malen, tijdens de interviewsessies met de pers: "Direct na de wedstrijd had ik al 55 berichten op mijn telefoon. Dat zullen er nu wel veel meer zijn. Maar als je het niet erg vindt, dan ga ik nu even snel naar mijn moeder. Ik wil echt graag nog even naar haar toe."