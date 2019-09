Marco is alles kwijt na verwoestende brand in Oss en is niet verzekerd: ‘Achteraf natuurlijk stom’

De 32-jarige Marco van den Ham ontsnapte afgelopen donderdagnacht ternauwernood aan de grote brand in een appartementencomplex in Oss. Zijn huis is nu compleet onbewoonbaar, maar het ergste van alles is dat hij al zijn bezittingen kwijt is en geen inboedelverzekering heeft. “Het is een boel ellende en achteraf is het natuurlijk stom”, vertelt hij.

Marco woonde sinds een halfjaar in het appartement aan de Berghemseweg, maar hij was naar eigen zeggen maandenlang druk met klussen. Hij had daarom het afsluiten van de inboedelverzekering nog even vooruitgeschoven tot de woning helemaal af was. “Ik was nog bezig met het bestellen van nieuwe meubels en dacht: dan wacht ik even met de inboedelverzekering want anders ben ik nu oververzekerd. Achteraf natuurlijk stom”, zegt hij.

Verschrikkelijk

Omdat de brand ’s nachts uitbrak, was het behoorlijk heftig voor Marco en zijn buren. “Ik sliep en hoorde een brandalarm afgaan en daarna nog één. Daarna zag ik de rook al binnenkomen. Ik heb een broek en vest aangetrokken, mijn telefoon uit het stopcontact gehaald en ben bij buren aan gaan kloppen. Uiteindelijk moest ik wel naar beneden want alles stond al in de fik.”

Zijn buurvrouw heeft met vrienden wat kleding en geld voor hem geregeld, want Marco heeft vrijwel geen bezittingen meer. Zijn nicht heeft daarom een crowdfundingactie voor hem opgezet. “Ik ben niet iemand die snel om hulp vraagt, maar op dit moment ben ik zo hard genaaid dat ik niet anders kan.”

Marco is momenteel ondergebracht in een hotel. Hij weet nog niet zeker waar hij hierna terechtkan.