Medewerker Bastion kan ondanks aanzienlijke schade nog lachen: 'Eerste drive-inhotel van Nederland'

Het was natuurlijk vervelend voor de betrokkenen, toch kan een medewerker van het Bastion Hotel in Tilburg enigszins lachen om wat er zaterdagnacht is gebeurd. “De schade is aanzienlijk, maar we kunnen nu gaan adverteren voor het eerste drive-inhotel van Nederland. Grapje natuurlijk”, aldus de man van wie zijn collega enorm schrok toen een automobiliste de glazen gevel van het hotel ramde.

Dit gebeurde rond halfdrie. De vrouw stak toen met haar auto op hoge snelheid de kruising van de Ringbaan Zuid met het Leijpark over, raakte twee verkeerslichten en belandde via de bosjes met haar auto tegen de gevel van het hotel aan de Kempenbaan.



'Erg geschrokken'

Er werd niet alleen schade aangericht aan de gevel, zo meldt de hotelmedewerker. “De rokerslounge kan niet gebruikt worden en een deel van de ontbijtruimte is ook vernield. Gelukkig hebben we een grote eetzaal”, blijft hij er monter onder. Zijn collega, die zaterdagnacht dienst had, zal er op het moment van de botsing anders over hebben gedacht. “Zij raakte niet gewond, niemand van het personeel of de bezoekers overigens, maar ze is natuurlijk wel erg geschrokken. Gelukkig is één van onze managers nog naar haar toe gekomen. Die staan hiervoor ook paraat.”



'Glas en puin'

Een ooggetuige wist te melden dat de neus van de auto voor een deel binnen stond. In een deel van het restaurant en de kamer waar een pooltafel staat, lag alles onder het glas en puin.



De automobiliste is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat ze mankeert en hoe het kon dat ze de macht over het stuur kwijtraakte. Iemand die bij haar in de auto zat, raakte licht gewond en kon hieraan ter plaatse worden behandeld. De politie kon nog geen informatie geven.