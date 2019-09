Gezelligste dahliafeest begonnen, meldt organisatie van Bloemencorso Valkenswaard

Op het Kinderplein struikelde je bijna over de versierde fietsen. Net als 75 jaar geleden, toen Brabant werd bevrijd. Het thema van de 66e editie - Bravo! Brabant' met als ondertitel '75 jaar vrijheid' – sluit hierop aan.

Ze zijn er klaar voor, de dragqueens die de aandacht zullen trekken tijdens het Bloemencorso in Valkenswaard (foto: René van Hoof).





Prachtige bloemenzee

Tot in de late uurtjes zaterdagavond werd met man en macht bloemen geprikt. Honderdduizenden dahlia's zorgen zondag voor een prachtige bloemenzee in het centrum van Valkenswaard. Maar het gaat ook om winnen: elk jaar is het de vraag welk buurtschap er met de hoofdprijs vandoor gaat.

LEES OOK: Bloemencorso-koorts loopt hoog op in Valkenswaard