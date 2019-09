Repetities omstreden openluchtvoorstelling Biesbosch Onder Vuur gestart

Op de plek waar het openluchtspektakel Biesbosch Onder Vuur volgende week in première gaat, werd zaterdag door acteurs en regisseur al druk gerepeteerd. Rond de theaterversie van Biesbosch Onder Vuur ontstond afgelopen week veel ophef omdat producent Rinus Rasenberg vergeten was een vergunning aan te vragen.

Staatsbosbeheer, Brabantse politiek en instanties buitelden over elkaar heen of het toneelstuk zonder vergunning wel mocht doorgaan. Aan alle discussies en gezeur werd een eind gemaakt door Commissaris van de Koning Wim van de Donk, die het evenement liet doorgaan.

“Jongetje je bent fout geweest, maar je hebt goed je best gedaan en het mag doorgaan.” Rinus Rasenberg glundert als hij het besluit van Wim van de Donk in zijn eigen woorden vertelt aan zijn acteurs. “Heel het dorp stond achter ons. Dit moest wel doorgaan.” Net als in de film vertelt de theaterversie het verhaal van de liniecrossers. Zij onderhielden vanaf najaar 1944 het contact tussen het bevrijde zuiden en het nog bezette noorden. Dwars door de Biesbosch heen vervoerden zij in kano's medicijnen, mensen en cruciale informatie.

LEES OOK: Streep door oorlogsvoorstelling om vergeten vergunning: 'Als dit niet doorgaat, breekt opstand uit'

Op de plek waar het gebeurde staan nu decors

In een kreek, die in oorlogstijd ook door de crossers werd gebruikt, zijn anno 2019 op pontons decors gebouwd. Aan het eind van een steiger is regisseur Torsten Colijn druk bezig met het aangeven van aanwijzingen. “Hier wil ik meer conflict horen”, zegt hij tegen een acteur, die twee liniecrossers probeert te overtuigen dat ze hem mee moeten nemen naar Werkendam. “Toen ik hoorde van alle ophef over de vergunning heb ik Rinus wel even opgebeld”, vertelt Colijn. “Zijn reactie was dat het gewoon door zou gaan en dat er anders een opstand zou uitbreken. Hij heeft gelijk gekregen, het gaat door.”

LEES OOK: Oorlogsvoorstelling gaat ook zonder vergunning door, provincie strijkt over het hart

Vraag naar kaarten is enorm

Door alle commotie rond het openluchtspektakel is de vraag naar kaarten, voor de al uitverkochte voorstellingen, enorm toegenomen. “Uit het hele land informeren mensen of er nog kaarten zijn”, zegt Rasenberg. “Net had ik nog een mevrouw aan de telefoon die belde namens een veteranenorganisatie. Ze wilden met heel wat oud-militairen de voorstelling komen bijwonen. Helaas, helaas, alles is uitverkocht.”