Slachtoffer ongeluk doorrijder McDonald's herenigd met redder: 'Noah kon zich niets meer herinneren'

De 32-jarige Karaevli is zondagmorgen eerst naar het politiebureau gegaan om extra vragen van de politie te beantwoorden. Die is nog altijd op zoek naar de doorrijder.

Zaterdag werd zijn vermoedelijke auto aangetroffen in Helmond. De bestuurder is echter nog altijd spoorloos.

'Wat doe ik hier?'

Daarna werden Izzet en Noah, die inmiddels weer is ontslagen uit het ziekenhuis, met elkaar herenigd. "Hij maakt het gelukkig goed", vertelt Izzet. "Maar hij kon zich niets meer herinneren van wat er is gebeurd."

LEES OOK: Izzet redt zwaargewonde jongen (15) na ongeluk doorrijder McDonald's: 'Nam zelfs zijn telefoon op'

Noah fietste vrijdagavond naar de McDonald's om daar te gaan eten. Plots werd hij aangereden. Vervolgens werd hij wakker in het ziekenhuis. "Het eerste wat hij daar vroeg was: 'Wat is er gebeurd, wat doe ik hier?'''

'Hopelijk meldt de dader zich'

Izzet is uitgebreid bedankt door Noah en zijn ouders. "Wij hopen dat de dader zich nu meldt, nu hij weet dat het goed gaat met Noah."

Zelf is de politie ook nog altijd op zoek naar eventuele getuigen en een andere automobilist die na het ongeluk te hulp schoot en wellicht de aanrijding ook heeft gezien.