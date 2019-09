Het is een kruising tussen tennis en squash én wij omarmen het: Padel is in

Het is een kruising tussen squash en tennis en razend populair. Negen jaar geleden begon het met twee banen in Den Bosch en nu zijn er 76 padelbanen verspreid over Brabant. Daarmee loopt onze provincie voorop.

"Je zou verwachten dat de meeste banen in de Randstad zouden liggen, maar het is juist Brabant waar padel razend populair is", zegt Petro van Haaren op de padelbaan bij De Maaspoort in Den Bosch. Hier waren in 2010 de eerste banen in Brabant. Petro was één van de eerste die padel introduceerde in Nederland. Peter Bruijsten, van de Nederlandse Padelbond, heeft geen verklaring waarom er juist in Brabant zoveel padelbanen zijn. "De sport is heel populair in het zuiden van Europa, misschien geldt dat ook voor het animo in Zuid Nederland", zegt Peter.

Padelbanen in Brabant

De sport wordt ook gezien als de redding voor de tennisverenigingen, die kampen met een snel teruglopend ledenaantal. "Maar het is geen reddingsbootje, je bent er niet met het aanleggen van een paar padelbanen", zegt Petro. De spelers zijn enthousiast. "Het is een snelle sport, eenvoudiger dan tennis, na een paar lessen kun je al een potje spelen", zegt een man met een padelracket in z'n hand. Een vrouw vindt het juist een sociale sport. "Je kan zowel tegen mannen als vrouwen spelen. Dus mannen kom maar op", zegt ze.

"In Oktober doet het Nederlands jeugdteam voor het eerst mee aan het WK dat gehouden wordt in Spanje, daar doen ook Brabantse spelers aan mee", zegt Peter Bruijsten. Daarnaast van 21 oktober tot 3 november het open Zuid Nederlands kampioenschap gehouden in Den Bosch en iedereen mag meedoen.