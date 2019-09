Waar in Brabant zijn ze het meest gastvrij? Dit zijn de tien genomineerden

Iedereen met een locatie in de horeca- en/of recreatiebranche in Brabant die eten, drinken, ontspanning, vermaak en/of verblijf biedt, en door consumenten te bezoeken is, kon zich inschrijven. Maar liefst 135 locaties deden dit.

De genomineerden zijn:

Charme Camping Hartje Groen in Schaijk

Restaurant de Lindehof in Nuenen

Conferentiecentrum & Hotel Bovendonk in Hoeven

The Student Hotel Eindhoven

NH Collection Eindhoven Centre

Hotel Nassau Breda

Hostel Roots in Tilburg

Brabantse Natuurpoort Groot Speijck in Oisterwijk

Camping de Paal in Bergeijk

Herberg ’t Pannehûske in Achtmaal

Mystery bezoekers

In de komende maanden beoordelen mystery bezoekers de tien genomineerden in de praktijk. De locaties kunnen vanaf nu tot en met 27 oktober ook hun achterban oproepen te stemmen via brabantgastvrij.nl. De vakjury bepaalt aan de hand van de uitkomsten van het mystery bezoek, het aantal publieksstemmen én de beoordelingen uit de eerste fase wie de Brabantse Gastvrijheid Award 2019 op 19 november in ontvangst mag nemen als meest gastvrije locatie van Noord-Brabant.

De Brabantse Gastvrijheid Award wordt voor de tweede keer georganiseerd. Vorig jaar won Auberge du Bonheur uit Tilburg.

LEES OOK: Auberge du Bonheur wint Gastvrijheid Award door gasten iets extra's te geven wat ze niet verwachten