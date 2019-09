Studenten agrarische hogeschool boos om plan D66: ‘Belachelijk en onrealistisch'

Het nieuwe studiejaar op de HAS werd maandagmiddag geopend door niemand minder dan de minister van landbouw Carola Schouten. Precies op de dag dat D66 met het plan voor de veestapel komt. Schouten, die veel te laat was, begin haar openingsspeech met een verontschuldiging. “Er stond file, en het was sowieso een drukke dag”, zegt ze. Waarmee ze natuurlijk verwijst naar alle commotie.

Ambities

Waar sommige studenten met hun 17 jaar misschien nog niet helemaal weten waar ze aan beginnen met hun studie, weten velen op de HAS dat wel. Jonge mensen met ambitie. Het overnemen van de melkveehouderij van ouders bijvoorbeeld. Of de stierenfokkerij van pa en ma. De studenten maken zich zorgen of daar straks nog wel ruimte voor is, en voelen zich geschoffeerd door D66.

Schouten sprak de studenten en docenten toe over kringlooplandbouw. “De natuur is die oerkringloop, en die eeuwenoude voedselmachine”, vertelde ze. “Dat betekent niet dat we de klok terug moeten zetten, want de toepassingen zijn vaak ultramodern en ook hoog technologisch. Denk aan precisielandbouw, het kweken van sterkere gewassen, en voedsel gemaakt van nieuwe grondstoffen.”

De studenten in de zaal hebben vaak hele andere dingen aan hun hoofd. “De nieuwe plannen betekenen dat we onze koeien minder moeten melken. Maar van de bank moeten we ze juist méér melken, om leningen af te kunnen betalen”, stelt een studente. En er zijn nog meer problemen. “Ik ga de boerderij van mijn ouders overnemen. Ik moet nadenken over hun pensioen. Hoe meer pensioen ze krijgen, hoe minder ik zelf kan investeren in innovatie.”

Schouten luisterde, maar had voor de individuele problemen geen oplossingen. “Ik daag je ook uit om anders te denken, want hoe kan het wél”, vraagt ze de studenten. Ook zei ze bezig te zijn met het opzetten van scholingstrajecten om mensen te leren hoe ze met dit soort dilemma’s om moeten gaan.

Geen kabinetsbeleid

Dan stelt een student de vraag waarvan je wist dat hij zou komen: 'D66 wil de veestapel halveren, is er nog wel een toekomst voor ons?'. Volgens Schouten is die er zeker. “Ik vind het plan veel te kort door de bocht. Het stikstofprobleem is een probleem van meerdere sectoren, en niet alleen van de landbouw”, zei ze. “En laten we voorop stellen, dit is een plan van D66. Dit is geen kabinetsbeleid.”

Volgens Schouten moet en gaat er wel veel veranderen. “Dat vraagt de maatschappij ook van ons.” Ze riep de studenten dus vooral op creatief te zijn en om kansen te zien. “Leer ook na te denken over jezelf. Wat vind je van waarde, en wat drijft jou, en welke keuze maak jij. We hebben de praktijkgerichte - en maatschappelijk relevante HAS-studenten kei hard nodig voor de toekomst van de landbouw.”

