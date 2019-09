'Explosie van geweld': rechtszaak vakantiehuismoorden gaat van start

Het leek wel het wilde westen, vier jaar geleden in West-Brabant. Twee dode mannen in een vakantiehuisje bij Hooge Zwaluwe en nog eens twee mannen met schotwonden op straat. Het duurde even voordat de politie een beetje overzicht kreeg. Een beetje dan, want er zijn nog steeds veel vragen. Misschien dat de antwoorden volgen op het proces dat woensdag voor de rechtbank in Breda begint.

Alleen al het aantal mensen dat betrokken was bij de moorden in oktober 2015 maakt het tot een ingewikkelde zaak. De twee Amsterdamse slachtoffers, No Surrender-captain Brian Dalfour (47) en de van oorsprong Macedonische beroepscrimeel Muljaim Nadzak (34). Dan is er nog een Rotterdammer en vijf mannen uit Antwerpen.

Alles wijst erop dat de Amsterdammers drugs wilden kopen van de Antwerpenaren: 15 kilo cocaïne. Voor bijna 400.000 euro. Afgesproken was zo'n beetje halverwege, op neutraal terrein: in de afgelegen polder aan de Hamseweg bij Hooge Zwaluwe.

Rip-deal

In het vakantiehuisje probeerde de ene partij de andere partij te beroven: te rippen zoals dat heet in het jargon. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de Nederlanders de Belgen vastgebonden. Dat liep uit de hand. De Belgen vochten terug. Er ontstond een wilde schietpartij met fatale afloop. Twee gewonden konden vluchten. Eentje - de Belg Samir T. - werd achtergelaten voor het ziekenhuis in Oosterhout. De ander - ene Roy O. - op de Merodelaan in Breda.

Een van hen zette de politie op het spoor van de twee dode mannen in het vakantiehuisje. Binnen was het een puinzooi van bloed en kogels. Het enige wapen dat agenten vonden is een waterkoker waar kennelijk mee is gegooid. 'Een explosie van geweld', noemde een van de advocaten het later.

Reconstructie

De groep Antwerpse drugscriminelen zat een tijd vast samen met de Rotterdammer. Hun proces werd steeds opgeschort. Het onderzoek nam zoveel tijd in beslag dat de rechtbank ze vrijliet uit hun voorarrest.

In november 2016 was er nog een reconstructie op de plaats delict. Die kostte 1,2 miljoen euro. En leverde weinig nieuwe inzichten op, naar verluidt.

Dossier vol vragen

Het onderzoeksdossier lijkt na vier jaar toch echt afgerond en zit nog steeds vol vragen. Want in al die jaren is er nooit een spoor gevonden van drugs, geld of wapens. Mogelijk waren er nog meer mensen bij betrokken.

Omdat het een complexe zaak is met zes verdachten zijn in totaal tien zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling, deze maand en volgende maand. De rechtbank in Breda doet eind november uitspraak.

LEES OOK: Dubbele moordzaak Hooge Zwaluwe: wie is wie?