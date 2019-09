Zwembaden en restaurants van Amarant in Tilburg gesloten vanwege norovirus

De Tilburgse zorginstelling Amarant heeft meerdere voorzieningen gesloten in verband met het uitgebroken norovirus. Het gaat onder meer om de twee zwembaden op de terreinen van Daniël de Brouwerpark en het Hooge Veer. De zwemlessen zijn deze week allemaal geschrapt.

Vorige week werd bekend dat er op veertien locaties op het Daniël de Brouwerpark het norovirus was uitgebroken. Dit weekend bleek dat het virus zich heeft verspreid naar het terrein van het Hooge Veer verderop aan de Bredaseweg. "Op enkele locaties op het Hooge Veer is nu ook het norovirus vastgesteld", vertelt Sophie Bastijn-Van den Bergh, bestuurssecretaris van Amarant. Ook op drie locaties in de wijk, dus buiten het Hooge Veer en het Daniël de Brouwerpark, zijn er cliënten van Amarant met het virus.

Amarant, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft daarom vanaf vandaag alle besmette en niet-besmette voorzieningen op die locaties gesloten. Dat houdt in dat alle cliënten thuis worden gehouden en geen dagbesteding of school krijgen.

Zwemlessen geschrapt

Ook andere plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zoals restaurants, winkels en zwembaden, zijn voorlopig dicht. Dit betekent dat alle zwemlessen, ook voor mensen die geen cliënt zijn bij Amarant, in deze twee zwembaden niet doorgaan.

Bij de 14 woongroepen van het Daniël de Brouwerpark is het aantal besmettingen inmiddels al flink minder. "Meer dan de helft van de mensen is weer beter."

Zeer besmettelijke buikgriep

Het norovirus is een zeer besmettelijke buikgriep. Symptomen zijn diarree en braken met daarnaast ook buikkrampen en soms lichte koorts, hoofdpijn en misselijkheid.