André Kuipers opent peperdure middelbare school in Breda, voor 20.000 euro in de schoolbanken

Recht tegenover het station heeft de particuliere school een gebouw in gebruik genomen. Er is plaats voor 80 leerlingen. Er hebben zich nu 16 leerlingen aangemeld. “Dat lijkt weinig”, zegt directeur Jos van Peperstraten. “Maar voor de start van een particuliere school is dat best veel. Ik weet zeker dat het we het gebouw vol gaan krijgen.”

"De school onderscheidt zich van andere scholen doordat er maatwerk wordt geleverd. Het leerproces wordt helemaal afgestemd op de talenten van de leerling", legt van Peperstraten uit. Om dat mogelijk te maken zijn de groepen niet groter dan 12 leerlingen. De jongeren krijgen geen huiswerk. Daar staat tegenover dat ze wel lange dagen maken op school. De lessen beginnen om halftien en eindigen om vijf uur.

Tienduizenden euro's schoolgeld

Op de Winford Academy wordt op alle niveaus lesgegeven, van vmbo tot vwo. Leerlingen kunnen examen doen in verschillende niveau’s, bijvoorbeeld Frans op vwo- en techniek op vmbo-niveau.

Aanmelden op de school is niet voor iedereen weggelegd. Ouders moeten de kosten zelf betalen. En dat schoolgeld varieert van twintigduizend tot dertigduizend euro per jaar vertelt directeur Van Peperstraten.

Bekijk de video en lees verder.

De school trekt veel leerlingen die in het gewone onderwijs zijn vastgelopen, zoals kinderen met ADD of dyslexie. Maar ook hoogbegaafden voelen zich er thuis. Leerlingen Tim, Merle en Luca vertellen in onderstaande video waarom zij op de Winford Academy zitten: