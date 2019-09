Schaapsherder nog steeds niet gevonden: 'Nu kan ik weer opnieuw beginnen'

De Brabantse schaapsherder John Sterrenburg, die al jaren met z’n kuddes actief is in Nieuwegein en omstreken, heeft een nieuwe collega nodig omdat hij in het najaar ook aan de slag gaat in de regio Geertruidenberg/Oosterhout. Het gaat in totaal om zo’n driehonderd schapen.

Het beroep idealiseren

De advertentie leverde behoorlijk wat reacties op, maar veel mensen kwamen niet in aanmerking, omdat ze het beroep van schaapsherder iets te veel idealiseren. “Ze menen het wel serieus, maar onderschatten hoe zwaar en moeilijk de baan is. Als je bijvoorbeeld met je administratie bezig bent, moet je er weer vanaf omdat een schaap moeilijk doet, ziek is geworden of is weggelopen", zei Sterrenburg eerder.

"Ook moet je overleggen met opdrachtgevers: hoe kort de begroeiing moet worden, maar ook waar je wel of niet kunt grazen. Je bent nooit klaar.”

De jongen die de job eigenlijk al had gekregen, liet het op het laatste moment afweten. "Hij zou in eerste instantie één dag in de week aan de slag gaan met de schapen en later zouden dit twee dagen worden. Maar hij mocht jammer genoeg bij zijn huidige baan niet één dag minder gaan werken. Echt een domper is het."

'Ik heb ook maar twee handen'

Voorlopig zal de schaapsherder het werk dus alleen moeten blijven doen. Iedere dag reist hij vanuit Nieuwegein op en neer naar Oosterhout. "Je voelt je toch verantwoordelijk voor die dieren", zegt hij. "Maar het is echt zwaar en ik heb ook maar twee handen. Er moet gewoon iemand bij."

De schaapsherder heeft een lijstje waar de nieuwe collega aan moet voldoen, maar het belangrijkste blijft de liefde voor de dieren: “Je moet wat met dieren hebben en de schapen moeten goed verzorgd worden.” Het is ook handig als je een rijbewijs hebt, een diploma bezit, kennis van de natuur meebrengt en flexibel inzetbaar bent.