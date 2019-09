'Exploitanten Eindhovense parkeergarages moeten diefstallen tegengaan'

Parkeergarages in het centrum van Eindhoven zijn ongekend populair bij autokrakers. In de eerste helft van 2019 is er al bijna vierhonderd keer ingebroken. Dat is fors meer dan vorig jaar, zo blijkt uit cijfers die Omroep Brabant bij de politie opvroeg.

De lokale CDA-fractie stelde vragen over de stijgende criminaliteit. Zo vraagt ze of er wel genoeg bewakers rondlopen. Er is één beheerder voor meerdere garages. "Of verspreiding van personeel over de parkeergarages onvoldoende is, kan niet zonder meer gesteld worden, maar in het algemeen geldt hoe meer toezicht, hoe beter en veiliger. Wij zijn bereid dit kenbaar te maken aan QPark en P1."

Wielen en koplampen

Er wordt niet alleen in de auto's in de garages ingebroken, ook worden wielen en koplampen van de auto's gestolen. Dat gebeurde de laatste maanden meerdere keren bij Q-Park in Meerhoven.

B en W zegt: "Wij zullen in het gesprek met de exploitanten steviger onder de aandacht brengen dat extra inzet van P1 en Q-Park nodig is om de criminaliteit terug te dringen."

