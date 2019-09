Johan van Laarhoven weer stapje dichter bij uitzitten van Thaise straf in Nederlandse cel

De kans dat voormalig coffeeshopbaas Johan van Laarhoven in Nederland zijn straf mag uitzitten is weer gegroeid. Nederland is een procedure begonnen om de in Thailand veroordeelde Tilburger in Nederland zijn straf te laten uitzitten. Dit laat minister Ferd Grapperhaus (Justitie) weten.

Johan van Laarhoven zit in Thailand een gevangenisstraf van 75 jaar uit voor het witwassen van drugsgeld. Van die straf moet hij twintig jaar ook echt uitzitten. De straf werd eind vorige maand definitief bepaald door de Thaise rechters. Omdat de straf vaststaat is er een procedure tussen Thailand en Nederland gestart om te kijken of Van Laarhoven zijn straf in Nederland kan uitzitten.

"Wij willen dit al heel erg lang. De weg is nu open en ik hoop dat de Nederlandse en Thaise ministeries eruit komen. En dat Johan samen met zijn vrouw naar Nederland kunnen komen", zei zijn advocaat Sidney Smeets eind vorige maand, toen de rechters Van Laarhovens definitieve straf uitspraken.

Gesprek met Thaise premier

Wanneer Van Laarhoven naar Nederland komt, is nu niet bekend. De procedure moet eerst succesvol worden afgerond, meldt de minister.

Grapperhaus was vorige maand in Thailand om met de Thaise regering te praten over de zaak Van Laarhoven en te zoeken naar een oplossing om de coffeeshopbaas zo snel mogelijk naar Nederland te halen. "Aan beide zijden is er de intentie om deze bijzonder zaak tot een goed einde te brengen", schrijft hij nu.

Vrouw Van Laarhoven

De vrouw van Van Laarhoven zit ook nog vast. Zij kan geen gebruik maken van deze procedure, omdat zij Thais staatsburger is. Maar zij zal waarschijnlijk eerder worden vrijgelaten, meldt de minister. "Waar mogelijk en passend, zal Nederland haar in het kader van een dergelijke procedure, bijstaan."