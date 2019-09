Bekladder van oorlogsgraven zwijgt in eerste verhoren, man is een bekende van de politie

De 36-jarige man uit Mierlo werd zaterdagochtend in alle vroegte van z’n bed gelicht. Hij is de door politieagenten verhoord, maar dat heeft niks opgeleverd. “Hij zwijgt volledig”, zo meldt een woordvoerder aan Omroep Brabant. De man kwam al eerder met de politie in aanraking.



Enorm hakenkruis

Vrijdagochtend werd ontdekt dat graven en monumenten op het Mierlo War Cemetery waren beklad. Er stond met grote zwarte letters onder meer 'MH 17 lie' geschreven. Op de kapel was een enorm hakenkruis gekalkt en ook de witte grafzerken waren door de bekladder onder handen genomen.



Later vrijdag werd duidelijk dat er ook op andere plekken in Mierlo en in Helmond bekladdingen waren. De politie denkt aan dezelfde dader.



In deze video vertelt de politie meer over de opgepakte verdachte.





LEES OOK: Dader die oorlogsbegraafplaats Mierlo bekladde, sloeg op nog meer plekken toe



Veel verontwaardiging

De bekladdingen komen in een periode dat uitgebreid stil wordt gestaan bij de bevrijding van Brabant in 1944, 75 jaar geleden. De actie leidt dan ook tot veel verontwaardiging. Zaterdag kwamen veel mensen naar de begraafplaats aan de Geldropseweg om de schade met eigen ogen te bekijken.

Bekijk de video en lees verder:



Ook wordt er veel hulp aangeboden bij de schoonmaken. Dat is een moeilijke klus. Er wordt geprobeerd om de grafzerken eerst voorzichtig te schuren en daarna te zandstralen. Als dat niet werkt, moeten zwaardere middelen worden ingezet, maar de kans is groot dat de graven hierbij schade oplopen.



De grote schoonmaak moet dinsdag klaar zijn. Dan is er een grote herdenking op de begraafplaats.