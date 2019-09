Flinke nederlaag voor Willem II en RKC Waalwijk

In de 17e minuut opende Dessers de score. De Belgische aanvaller passeerde een tegenstander en rondde beheerst af. Even later was het weer gelijk toen Vangelis Pavlidis het eindstation was van een goede Tilburgse aanval. Dessers bepaalde de ruststand op 2-1. Jordens Peters beging een overtreding op de aanvaller, die de bal na een door Mauro Júnior genomen vrije trap in het doel schoot.

In de tweede helft liep Heracles verder uit via Silvester van der Water en Mauro Júnior. Van der Water schoot de bal hard in het dak van het doel na een sterke Almelose combinatie. Met nog een half uur te spelen maakte de huurling van PSV de 4-1 via een snelle counteraanval.

Willem II gaat zonder punten terug naar Tilburg. In de Eredivisie blijft de teller op negen punten staan, na zes gespeelde duels.

Pag slaag voo RKC Waalwijk

Eerder vandaag werd RKC Waalwijk in de Eredivisie getrakteerd op een onvervalst pak slaag. Onder aanvoering van Reza Ghoochannejhad was PEC Zwolle de Waalwijkers met 6-2 de baas.

Bekijk hieronder de analyse van clubwatcher John Nelissen en lees verder.

Iliass Bel Hassani zette de thuisploeg halverwege de eerste helft op 1-0, maar dankzij treffers van Melle Meulensteen en (de jarige en van PEC gehuurde) Clint Leemans stapte RKC tevreden de kleedkamer in.

Leemans' verjaardagsfeestje werd echter danig verstierd met de intrede van Ghoochannejhad, die in een tijdsbestek van twaalf minuten liefst vier keer scoorde. Hamer maakte de Waalwijkse malaise diep in blessuretijd compleet met de 6-2.

PSV overtuigend langs Vitesse in Malen-show

Donyell Malen bewees zaterdagavond op weergaloze wijze zijn meerwaarde voor PSV. Met maar liefst vijf doelpunten in de wedstrijd tegen Vitesse is hij de gevierde man in Eindhoven. Maar om het alleen maar over Malen te hebben, is wellicht wat kort door de bocht, want PSV speelde alleraardigst tegen Vitesse.

Bekijk hieronder de analyse van clubwachter Job Willemse en lees verder.

De 20-jarige Malen zal 14 september 2019 niet snel meer vergeten. Hij produceerde het ene na het andere doelpunt en was op die manier in zijn eentje verantwoordelijk voor de 5-0 overwinning. Door de winst blijft PSV in het spoor van koploper Ajax.

Bekijk hieronder de reactie van Donyell Malen na zijn vijfklapper en lees verder.

Wedstrijdbal

Als je als voetballer minimaal drie keer scoort, mag je traditiegetrouw de wedstrijdbal mee naar huis nemen. Maar Malen wist na afloop nog niet zo goed wat hij met de wedstrijdbal ging doen. "Mijn moeder heeft op mijn oude slaapkamer eigenlijk al mijn prijzen staan, dus wellicht past hij daar wel goed bij."



Malen tikte het eerste doelpunt na ruim een kwartier binnen. Richting het einde van de eerste helft volgde de 2-0. Amper terug uit de kleedkamers voor de tweede helft schopte hij ook de derde van de avond binnen. Helemaal compleet werd het toen Malen richting het einde van de wedstrijd twee penalty's wist te benutten.

Malen mocht het woord doen

Denzel Dumfries vertelde na afloop dat Donyell Malen, de held van de avond, het woord mocht doen in de kleedkamer. En Dumfries was een tevreden mens, na de woorden van Malen. "Hij bedankte het team netjes, maar als hij dat niet had gedaan, had ik hem een stomp gegeven. We hebben het vandaag gewoon goed gedaan als team."

Scorende debutant

Malen speelde zich vorige week ook al goed in de kijker door te scoren tijdens zijn debuut in Oranje. Als invaller scoorde hij, in Hamburg, tegen Duitsland. Het was een belangrijk doelpunt, want door de treffer kwam Oranje toen op voorsprong. Het Nederlands elftal won de wedstrijd mede dankzij zijn doelpunt.

De andere twee Brabantse clubs in de Eredivisie komen zondag in actie. RKC Waalwijk speelt uit tegen PEC Zwolle en Willem II gaat op bezoek bij Heracles Almelo.