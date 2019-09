Tak, tak, tak, wapens klinken op Basecamp Veghel

Tak, tak, tak. Onafgebroken komen de knallen uit de M1 Garand, een semiautomatisch geweer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kropen de burgers angstig weg als ze dit geluid hoorden, maar nu blijven toeschouwers rijen dik staan en applaudisseren ze als er even rust is tussen de salvo’s.

Er wordt zondag in een Basecamp bij Schijndel een demonstratie gegeven door Screaming Ducks Living History Association, met leden die een voorliefde hebben voor wapens, voertuigen en uniformen uit de Tweede Wereldoorlog.

Sommige bezoekers stoppen even de vingers in de oren, zo hard is het geluid. “De M1 was het favoriete wapen van de Amerikaanse soldaten”, vertelt Joris Nieuwint. “Het was een semiautomaat, die zelf een nieuwe kogel in de kamer deed. Dan kun je sneller schieten.”

Anno 2019 maken de wapens nog wel knalgeluiden, maar komen er geen kogels meer uit. De demonstratie is dus geheel veilig.

Hoogtepunt

Joris en de andere leden van de Screaming Ducks geven regelmatig demonstraties, maar daar mag niet altijd bij geschoten worden. “Dit is dus wel een hoogtepuntje, schieten is een van de leukste dingen om te doen”, zegt Joris over het Basecamp.

Op verschillende plekken staan wapens opgesteld, twee kinderen kijken gebiologeerd toe. Het publiek mag zelf niet schieten. Wel kunnen ze een uitleg krijgen over bijvoorbeeld het schoonmaken van de wapens. “Dat onderhoud is super belangrijk. Het laatste wat je wil is dat je wapen weigert, als je moet schieten.”

75 jaar geleden is het eerste deel van Brabant Bevrijd. Om dat te herdenken is er een Basecamp geopend bij Schijndel. Omroep Brabant brengt een week lang verhalen vanaf deze locatie. Zo bivakkeert verslaggever Floyd in het kamp, waar hij onderzoekt hoe de soldaten 75 jaar geleden leefden. Wat aten ze, hoe kwamen ze aan een vriendinnetje?