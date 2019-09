Leven in het Basecamp: wat aten de soldaten vroeger?

Aardappelen en asperges, dat is onder meer wat de soldaten in de Tweede Wereldoorlog te eten kregen. Verslaggever Floyd gaat een week lang terug in de tijd. Hoe was het voor de jonge Amerikaanse soldaten die met hun parachute in het Brabantse Eerde landden om hier te leven?

"Het leven van een soldaat bestaat niet alleen uit schieten en vechten. Het Basecamp is een dorp op zich. Maar de materialen waar we anno 2019 mee werken, zijn heel anders dan de materialen van vroeger. Het werk is zwaar, zelfs het koken valt niet mee. Want de gereedschappen waarmee je werkt in de keuken bijvoorbeeld zijn allemaal heel anders. Een fornuis moet je eerst een halfuur voorbereiden voordat je het kan gebruiken. Bizar eigenlijk. Nu gaat alles zoveel sneller en makkelijker."

AGV'tje

"De soldaten mochten dan uit het land van de hamburgers komen, in het kamp aten ze gewoon Hollandse pot. Zondag staan bijvoorbeeld aardappelen, asperges en kipkluifjes op het menu, gewoon gekocht bij de lokale slager en groenteboer. Als het kon aten de soldaten een verse of gevriesdroogde maaltijd, in moeilijke tijden kregen ze eten uit blik."

"Het koken in de Amerikaanse veldkeukens was levensgevaarlijk. Ze kookten met benzinebranders. Benzine en lucht werden gemengd en vergast, op het fornuis stonden grote potten van 50 liter en het vlees ging in braadsledes. Zo kon je 200 soldaten snel te eten geven. "

75 jaar geleden is het eerste deel van Brabant Bevrijd. Om dat te herdenken is er een Basecamp geopend bij Schijndel. Omroep Brabant brengt een week lang verhalen vanaf deze locatie. Zo bivakkeert verslaggever Floyd in het kamp, waar hij onderzoekt hoe de soldaten 75 jaar geleden leefden. Wat aten ze, hoe kwamen ze aan een vriendinnetje?

