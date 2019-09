Nog drie gewonden in het ziekenhuis nadat racewagen het publiek in reed tijdens Kempen Cross

Drie Belgen liggen nog steeds in het ziekenhuis nadat bij De Kempen Cross in Leende een deelnemer opzettelijk het publiek in reed. Het gaat om twee mannen van 33 en 44 en een vrouw van 35. Een jongen van 14, ook uit Belgiƫ, werd zondag al ontslagen uit het ziekenhuis. Dat laat de politie maandagochtend weten.

De drie slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen, liepen allemaal beenletsel op. Behalve de vier gewonde Belgen werden ook nog drie mensen op het crossterrein door ambulancemedewerkers nagekeken.

Bij het autocross-evenement aan de Maarheezerweg-Zuid reed zondag rond kwart over vijf een racewagen opzettelijk het publiek in. Twee verdachten werden opgepakt. Zij zouden de inzittenden zijn geweest van de auto. Ze worden verdacht van poging tot moord of doodslag. De twee, een 21-jarige man uit het Limburgse Reuver en een 17-jarige vrouw uit Katwijk, gemeente Cuijk, werden zondag in verzekering gesteld. Ze worden woensdag voor de rechter-commissaris geleid.

Het gebeurde allemaal tijdens de prijsuitreiking, vlak nadat een groepje mensen ruzie had gekregen. Een van de laatste races kon niet doorgaan, omdat het terrein te droog was. De man uit het Limburgse Reuver wilde daarop zijn inschrijfgeld van tien euro terug en ging naar de bar. Daar zou ruzie zijn ontstaan over het geld.

De man zou vervolgens in zijn crosswagen zijn gestapt en op het publiek zijn ingereden. Hij werd dus aangehouden. De 17-jarige vrouw die ook werd aangehouden, is volgens de organisatie van de cross de vriendin van de bestuurder. Dit bevestigt de politie maandag. De vrouw zou na de opzettelijke aanrijding in de auto zijn gaan zitten en de schuld op zich hebben genomen.

Belaagd

De verdachten werden zondag belaagd door het publiek. Agenten moesten op linie gaan staan om de twee te beschermen en de rust te herstellen, laat een woordvoerder weten.

De organisatie van De Kempen Cross laat op Facebook weten dat de cross die voor deze week gepland stond, niet doorgaat. "We bekijken hoe het verder gaat, maar dit kan wel eens de doorslag geven om volledig te stoppen met het autocrosswedstrijden. Maar we willen een vereniging die 46 jaar bestaat niet zomaar opgeven..."