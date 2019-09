Leven in het Basecamp: les over camouflage in de bioscoop

Tekenfilmpjes waarin werd uitgelegd hoe camouflage werkte. Dat is wat de soldaten in de Tweede Wereldoorlog in de bios voorgeschoteld kregen. Verslaggever Floyd gaat een week lang terug in de tijd. Hoe was het voor de jonge Amerikaanse soldaten die met hun parachute in het Brabantse Eerde landden om hier te leven?

"Het was een zware dag, we hebben de hele dag tegen de Duitsers gevochten. Maar over vijf minuten begint hier in het Basekamp de bioscoopfilm. Even lekker niksen en lachen. Ik heb gehoord dat ze een tekenfilmfilm van Warner Bros draaien, ik kijk er naar uit. Met Bugs Bunny en Tweety moet ik altijd zo lachen. Ik hoor de bekende begintune van de filmmaker al. We gaan beginnen."

"Wat was dat nou? Geen Tweety, maar Private Snafu. We kregen korte filmpjes van een minuut of vijf voorgeschoteld. Zo kregen we les over oorlogszaken zoals camouflage, de werking van geruchten, militaire protocollen. Grappig waren ze wel, soldaat Snafu doet echt alles fout. Alleen die naam al."

"Snafu staat voor Situation Normal: All Fucked Up. Zo noemen we het ironisch als iemand ons vraagt hoe het gaat. Alles is verkloot, maar dat is de normale situatie hier. Ik heb me kapot gelachen, maar ook wat geleerd over wapens bijvoorbeeld. Ik heb in Amerika wel een militaire basisopleiding gehad, maar ben maar 17 jaar oud. Ik kan nog heel veel leren natuurlijk."

75 jaar geleden is het eerste deel van Brabant Bevrijd. Om dat te herdenken is er een Basecamp geopend bij Schijndel. Omroep Brabant brengt een week lang verhalen vanaf deze locatie. Zo bivakkeert verslaggever Floyd in het kamp, waar hij onderzoekt hoe de soldaten 75 jaar geleden leefden. Wat aten ze, hoe kwamen ze aan een vriendinnetje?

