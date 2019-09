Veteraan Tristram ging elk jaar naar de herdenking in Mierlo, nu neemt zijn dochter Peggy het over

Honderden mensen kwamen net als Peggy dinsdag naar de begraafplaats in Mierlo. Een beladen gebeurtenis, zeker omdat de graven vorige week ernstig waren beklad. Voor Peggy was dat extra pijnlijk, maar ze weet het ook te relativeren. "Ik denk dat de dader gewoon ernstig in de war is. En het kan allemaal weer worden schoongemaakt."

De vader van Peggy, Tristram, kwam altijd naar de herdenking in Mierlo. Nadat hij zes jaar geleden overleed, wil Peggy graag de traditie voortzetten. "Gewoon uit loyaliteit", zegt ze terwijl ze een traantje wegpinkt. "We hebben onze vrijheid te danken aan deze mensen. Mijn vader was in onze ogen een held, maar uiteindelijk liggen de echte helden hier. Mijn vader heeft het overleefd."

De herdenking in Mierlo is voor Peggy Spill altijd een speciale dag.

'Als jonge jongen in het leger'

Tristram Hudson-Spill kwam uit Londen, de East End om precies te zijn. "Hij ging als heel jonge jongen in het leger en landde een paar dagen na D-day op het strand van Arromanches."

"Het was zijn taak om de stranden vrij te maken, terwijl alle materieel en soldaten aan wal kwamen", vertelt Peggy. Tristram trok met het Britse leger naar de Ardennen, Eindhoven, Arnhem en Berlijn.

Verliefd in Eindhoven

In Eindhoven kwam Tristram de moeder van Peggy tegen in een school aan het Kerstroosplein en hij werd verliefd. "Ze trouwden uiteindelijk na de oorlog en bleven in Eindhoven wonen."

De herdenking in Mierlo zal altijd speciaal blijven voor Peggy. "Maar als we de krant lezen, dan gebeurt er zoveel in de wereld. Ik vind dat mensen meer internationaal moeten gaan kijken. En dat we iedere dag dankbaar moeten zijn voor onze vrijheid."

LEES OOK: 'Nog steeds gaan er mensen respectloos om met het verleden', locoburgemeester over bekladder Mierlo