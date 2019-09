'Nog steeds gaan er mensen respectloos om met het verleden', locoburgemeester over bekladder Mierlo

Veel inwoners waren bang dat de herdenking niet door zou kunnen gaan door de bekladdingen. Na een snelle schoonmaakbeurt was daar vrijwel niets meer van te zien. Medewerkers van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC), de eigenaar van de begraafplaats, waren maandag nog de hele dag bezig met schoonmaken.

'Respectloos'

Loco-burgemeester Jeucken had geen goed woord over voor bekladdingen. "De mensen die hier liggen, verdienen alleen maar waardering”, zei hij. Daarna klonk even applaus voor de schoonmakers. "We zullen een oogje in het zeil blijven houden." Ook onder de bezoekers was de gebeurtenis van afgelopen week het gesprek van de dag. "Ik schaam me dat ik uit Mierlo kom", vertelde een van de bezoekers.

Hakenkruis

Afgelopen donderdag werd de graven, muren en de kapel van de oorlogsbegraafplaats aan de Geldropseweg in Mierlo beklad. Op de binnenmuur van de kapel stond een enorm hakenkruis. Op verschillende graven werden haatdragende teksten gekalkt. Zo stond op een graf onder meer 'MH17 lie'.

De politie heeft zaterdagochtend rond kwart voor zeven een 36-jarige man uit Mierlo aangehouden. Het motief van de verdachte is nog onduidelijk. Ook op andere plekken in Helmond en Mierlo werden teksten op de muur geschreven. De politie vermoedt dat het om dezelfde dader gaat.

Geschokt

Amerikaanse oorlogsveteranen reageerden eerder geschokt op het bekladden van de oorlogsgraven. "Ik kan de dader beter maar niet tegenkomen", zei een van hen. "Ik zou hem wurgen, denk ik."

Het is dinsdag precies 75 jaar geleden dat operatie Market Garden van start ging. Met de grootste luchtlanding aller tijden begon de bevrijding van Brabant. Op de begraafplaats in Mierlo liggen veel militairen die in Oost-Brabant sneuvelden tijdens deze operatie.

LEES OOK:

Veteraan Tristram ging elk jaar naar de herdenking in Mierlo, nu neemt zijn dochter Peggy het over

Verdachte van bekladding oorlogsgraven in Mierlo 'bonkte tot diep in de nacht op de muren'