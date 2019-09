Bekladder oorlogsgraven blijft langer in de cel

De 36-jarige man die wordt verdacht van het bekladden van oorlogsgraven in Mierlo blijft nog zeker 14 dagen in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris in Den Bosch dinsdag beslist.

Uitgerekend op de de dag van de herdenking dat operatie Market Garden van start ging en Mierlo werd bevrijd door de Geallieerden, is de verdachte voorgeleid bij de rechter-commissaris. Of hij een verklaring heeft afgelegd, is niet bekend. Tijdens eerdere verhoren door de politie bleef hij zwijgen. De man kwam al eerder met de politie in aanraking.

De Mierlonaar is zaterdagochtend in alle vroegte van z’n bed gelicht nadat op vrijdag werd ontdekt dat graven en monumenten op het Mierlo War Cemetery waren beklad. Het vandalisme wekte veel woede bij nabestaanden van de militairen en andere betrokkenen bij het oorlogsmonument.

Vrijwilligers, onder wie veel inwoners van Mierlo, meldden zich spontaan om het Britse ereveld schoon te maken. Dat lukte net op tijd voor de herdenking van dinsdag waarbij ook oorlogsveteranen en hun familie uit het buitenland zijn overgekomen.

