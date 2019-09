'Een ongelofelijk domme actie', buurtbewoners boos op magneetvisser die granaat mee naar huis nam

"Dit is zo ontzettend dom. Hoe kun je zoiets doen?" Buurtbewoners hebben geen goed woord over voor de magneetvisser die dinsdagavond een opgeviste granaat mee naar huis nam. Zestig huizen in Veghel werden twee uur ontruimd.

De visser zou de granaat in zijn tuin hebben gelegd en pas daarna zou hij de politie hebben gebeld. Agenten ontruimden rond halftien alle huizen binnen een straal van 100 meter.



Dom

"Het is zo dom. Die granaat had gewoon af kunnen gaan, als hij hem op de verkeerde manier uit het water had gevist", vertelt Greet van de Steeg (56), de achterbuurvrouw van de visser. Ze was met haar hond aan het wandelen, toen agenten haar aanspraken. "Hij heeft gewoon niet doorgehad wat voor schade hij had kunnen aanrichten."



De 45-jarige Kitty Stultiens en haar gezin wilden net gaan slapen, toen ze haar huis plotseling uit moesten. "Ik kan niet begrijpen dat iemand een granaat mee naar huis neemt. Er wonen gewoon kleine kinderen in deze buurt! Het was echt heel vervelend."



'Pilsjes drinken'

Buurtbewoners werden opgevangen in sporthal De Bunders. "Het was daar eigenlijk heel gezellig. Het leek op een soort buurtborrel", lacht Greet. "We kregen hapjes en drankjes. Het verliep daar heel rustig." Een andere buurtbewoner vult aan: "We hebben gezellig samen pilsjes gedronken."



De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief verwijderd. Rond halftwaalf mochten de bewoners weer naar huis.